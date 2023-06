No habrá elecciones para escoger nueva junta directiva de la Sociedade de Caza, Pesca e Tiro de Silleda. Al presentarse una única candidatura (el plazo se cerró este jueves a medianoche), será la junta electoral la que ratifique la propuesta. Esta candidatura está encabezada por José Ramón Iglesias Rey, que asumirá la presidencia, mientras que Juan Castro Castro ocupará la vicepresidencia; Ramón Ares Fondevila, la secretaría, y Carlos Ferro Montoto, la tesorería. La directiva contará con cuatro vocalía: la de pesca será asumirá por José Antonio Calveiro Novo; la de caza menor, por José Otero Fondevila; la de caza mayor, por José Antonio Casal Antelo, y la de tiro, por Iván González Liñares.

El equipo que lidera Iglesias Rey gestionará el colectivo durante los próximos cuatro años y releva al equipo de Daniel Souto, aunque en realidad la Sociedade de Caza lleva ya tiempo bajo una junta gestora.

Más de 30 años como cazador

José Ramón Iglesias Rey pertenece a una de las cuatro cuadrillas de jabalí, la denominada Piñeiro Hunter. Tiene 52 años y lleva cazando más de 30. Anuncia que continuará con la política de desbroces y de siembra de caza menor y explica que en estos cuatro años pasados las cuadrillas han conseguido reducir la densidad de jabalí y, por lo tanto, los destrozos en maizales y praderas. Herede una sociedad saneada a nivel económico, con unos 300 socios en los que buena parte son personas jubiladas. Hay, también, aluna que otra mujer cazadora.

La cuarta cuadrilla de jabalí, la cuadrilla O Picoto, teme que esta candidatura “continuista” sirva “para más de lo mismo, obstaculizar nuestros derechos como socios”. Deja entrever que la intención de continuar con la política de la anterior directiva sea, en realidad, una apuesta “por su disfrute de la caza mayor, manejando a su antojo aprobaciones dudosas en su beneficio, dejando cada vez más apartados a los que no comparten su forma de gestión”. Los socios descontentos añaden que los socios de caza menor pueden quedar “cada vez más desamparados con la dejadez y poco profesional manera de preocuparse por esta modalidad de caza, que aún está arraigada en esta sociedad con un gran número de practicantes”.

O Picoto había solicitado en asamblea consultar documentación relacionada con la gestión de la Sociedade de Caza. Indica que s envió un burofax el 2 de mayo y “ante su no respuesta” han buscado otras alternativas en aras de una mayor transparencia del colectivo, como una entrevista con la asesoría de la Valedora do Pobo, y han solicitado un encuentro similar en la Secretaría Xeral para o Deporte, dependiente de la Xunta. Inciden en que, cada día, “un mayor número de socios se unen al intento de la cuadrilla en su labor por dar claridad a la gestión de la sociedad”. Concluyen diciendo que buscan una solución que no perjudique al colectivo cinegético, “sin decaer en nuestras intenciones a pesar de las amenazas verbales vertidas por parte de los dirigentes”.