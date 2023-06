A Asociación de Nais e Pais de Alumnos (Anpa) Raparigos, do CEIP Plurilingüe de Silleda, celebrou onte a súa festa de fin de curso, na que había preto de cen rapaces inscritos. Colchonetas acuáticas, festa da escuma, música ou pintacaras foron algunhas das actividades que mantiveron á cativada ocupada durante toda a tarde no recinto da Saleta, en Siador. Desde a asociación agradecen a colaboración brindada polo Concello de Silleda e as empresas A Despensa de Raquel, Mamasunción, Froiz e Eroski.