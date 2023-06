A Escola de Música Municipal de Silleda (Emusi), en colaboración coa Banda e co Concello, ofreceu onte dous concertos didácticos no auditorio da Feira Internacional de Galicia no seu afán por dar a coñecer a música a todos os nenos do municipio. Nunha primeira tanda asistiron os alumnos de primaria do colexio María Inmaculada e logo tocoulles aos do CEIP. Amais, a Emusi ten aberto o primeiro prazo de matrícula, ata o 30 de xuño, polo que quen estea interesado pode achegarse á súa sede en horario de tarde.