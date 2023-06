Críticas por el estado de las instalaciones de la playa fluvial de A Estrada en su apertura

A Estrada abrió el pasado jueves sus dos principales instalaciones de ocio orientadas al verano, las piscinas municipales de Figueiroa y la playa fluvial de Liñares. Antes de ese estreno, operarios municipales trabajaron durante varias jornadas para que todo estuviese a punto tras el habitual tiempo de olvido desde el mes de septiembre del año pasado. Estos trabajos sirvieron para dar un importante lavado de cara a las piscinas, con el necesario arreglo del vaso grande. Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo con la playa fluvial del río Liñares, donde ya han surgido las primeras críticas por el estado de sus instalaciones.

Estas quejas se centran especialmente en la falta de mantenimiento e incluso limpieza en los baños y los cambiadores de la playa. Estos se encuentran ubicados en el bar que fue construido hace ya años en la playa y que lleva mucho tiempo abandonado. Los cambiadores están en su parte baja pero, una vez abiertas sus puertas, pocos se atreverían a entrar allí para cambiarse. La imagen, con las paredes descorchadas, óxido y suelos inmundos, dista mucho del estado mínimo en el que debería estar una instalación municipal. Los baños se encuentran en un lateral del bar, en un añadido a la estructura original. En este caso, desde el Concello cambiaron las puerta de entrada, que rompieron en el pasado Ralimix da Sidra, e incluso de pintó la pared exterior. Esa mejor imagen por fuera no se corresponde con lo que espera dentro, con una clara falta de mantenimiento y de limpieza, un lavado de cara necesario para unas instalaciones ya demasiado antiguas.

Las críticas llegan también al mantenimiento exterior de la playa, donde se realizaron labores de recogida de ramas, que después quedaron amontonadas sobre el terreno. Además, el chiringuito, todavía sin abrir y sin acondicionar, no ofrece la mejor imagen justo en el centro de la playa. Por último, los usuarios lamentaron la suciedad del agua en esta primera jornada de temporada de verano.

Cabe recordar que la playa fluvial es propiedad de la Sociedad Deportiva Río Ulla. Sin embargo, hace unos años la entidad firmó un convenio para ceder estar instalaciones en el río Liñares al Concello de A Estrada durante más de dos décadas. A partir de ahí es el gobierno el que se encarga de su mantenimiento con trabajadores municipales y con la contratación de personal para la temporada del 15 de junio al 15 de septiembre.

Chiringuito de A Carixa

Por otro lado, la empresa que gestiona el chiringuito de la playa fluvial de A Carixa anunció la reapertura de este servicio a partir del próximo día 22. Los lunes, martes y miércoles abrirá entre las 14.00 y las 23.00 horas, mientras que de jueves a domingo ampliará su horario de atención ya desde las 13.30 horas, con cierre también fijado para las 11 de la noche.

Arenales de interior con agua de calidad

Las playas fluviales, como las costeras, también son sometidas a analíticas periódicas por parte de la Consellería de Sanidade para comprobar el estado de las aguas de baño. Las de las comarcas que figuran en el registro oficial pasan todas con nota este examen, en el que sobresale la lalinense de Pozo do Boi como la que tiene sus aguas más inmaculadas. Sanidade toma como referencia dos parámetros para determinar la calidad de las aguas: la presencia de Escherichia coli y de Enterococo intestinal, en los que se detectan los niveles de estos microorganismos relacionados con una posible contaminación por materia orgánica. La administración establece en el primer caso un tope de 800 NPM/100 mililitros y en el segundo, un máximo de 500. Pues bien, la última analítica practicada en la playa fluvial de Vilatuxe determina que estos valores son de 10 y 10, respectivamente, concluyendo que la calidad del agua es excelente. Lo mismo acontece con la de Praíña (A Estrada), aunque la concentración microbiológica es más elevada en Escherichia coli. La valoración de las áreas de baño de Porta Pousada (A Estrada) y de A Carixa (Vila de Cruces) es de “buena”. La primera está ubicada en el entorno del río Liñares y la segunda se abastece de las aguas del Deza, en Merza. Por otro lado, en el informe elaborado por la consellería también figura el entorno fluvial del pantano de Portodemouros, en la zona de Brocos, en Agolada, si bien las conclusiones están pendientes de calificación. No obstante, a tenor de los parámetros obtenidos de las analíticas, a finales del pasado mes de mayo, no se detectan factores anormales sino todo lo contrario; es decir, las aguas están en óptimas condiciones.