José Crespo agarró ayer por la mañana el bastón de mando de Lalín por novena vez en una toma de posesión con menor carga emocional de hace cuatro años, cuando la “reconquista” del gobierno provocó, tanto en la noche electoral como en el pleno de constitución de la nueva corporación, la efervescencia de la familia popular. El salón de plenos, ayer, se llenó, pero la afluencia de público fue menor que en 2019.

Al político de Xaxán le gusta, por este día, ofrecer un toque de distinción personal y si en otras ocasiones apostó por lucir pajarita, ayer decidió que su corbata morada combinase con unos arriesgados zapatos de ante de idéntico color. “Tienen veinte años”, bromeó segundos antes de que él mismo y la concejala de Compromiso por Lalín Iria Fernández conformasen la mesa de edad. En aproximadamente un cuarto de hora los 21 ediles habían jurado o prometido su cargo –los nacionalistas Francisco Vilariño y Ariadna Fernández acataron el texto por imperativo legal con sus manos sobre un ejemplar de la obra de Castelao Sempre en Galiza– después de desfilar desde la bancada del público.

Entre los presentes estaban los padres de Crespo, su hermano Antonio, cargo de Medio Rural; el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, y la directora Xeral de Xuventude, Cristina Pichel. A escasos metros se sentó la esposa del regidor, Maribel, y sus padres. Solo el todavía alcalde en funciones y la candidata del PSOE, Alba Forno, se presentaron para presidir la corporación, obteniendo cada uno el apoyo de sus ediles, mientras que los cuatro de Compromiso por Lalín y los dos del BNG votaron en blanco. El proceso se dilató porque se optó porque los representantes públicos mostrasen el sentido de su voto en sobre cerrado en urna en vez de a mano alzada. El ya alcalde se convirtió en el protagonista de la jornada, el único, pues no hubo intervenciones del resto de miembros de la corporación. Después de izar el bastón de mando –la primera vez, en 1990, lo recibió de manos de Xosé Cuíña y luego encadenó cinco mandatos consecutivos y, entre 2015 y 2019 pasó por la oposición– un aplauso de todos los presentes anunciaba su noveno mandato. Rafael Cuíña (Compromiso) fue el primero que se levantó de su escaño para felicitarlo y acto seguido hicieron lo propio Alba Forno y Francisco Vilariño, líderes de las tres fuerzas de la oposición.

En una primera intervención, en el salón de plenos, ya como primer edil, José Crespo recordó que esta era la novena vez que tomaba posesión y aseguró que a estas alturas de su vida política mantiene su compromiso “por sacar adelante un proyecto” para el conjunto de la ciudadanía. Para acompañarlo en la primera imagen delante de la mesa presidencial eligió a su mujer, a sus dos hijos, a sus padres, y a sus hermanos, Antonio y Charo.

Ya en el vestíbulo de la casa consistorial, el alcalde-presidente ofreció un discurso, que fue seguido en primera fila por el resto de representantes de la corporación municipal, además de Román Rodríguez. También acudieron numerosos simpatizantes y cargos orgánicos del PP local, empresarios o el exdirigente de la patronal dezana Antonio Lamas.

“Sean mis primeras palabras para agradecer al pueblo de Lalín que por novena vez pueda tomar posesión como alcalde. Son muchísimos años, pero creo que seguimos teniendo ilusión por sacar adelante un proyecto que nos ilusiona a todos”, dijo.

La escuela lalinense

Las primeras palabras con un destinatario concreto fueron para el conselleiro de Cultura, a quien recordó que había arrancado su carrera política como concejal de su equipo, en 1999, sacando pecho de la escuela que los populares tienen en la capital dezana. En primer lugar hilvanó unas frases para definir el mandato que remató hace solo unos días, cuatro años que definió como “intensos, duros y complicados” que acabaron de manera satisfactoria. “articulamos un proyecto que todavía tiene mucho millo no hórreo, pero que cuando esté culminado, todo lo que preparamos durante cuatro años se le va a notar a Lalín”. Definió la municipal como la más dura de la política y confesó sentirse honrado por todos estos años al frente del gobierno de su localidad.

Entre Lalín y Madrid

Confirmada su candidatura al Senado por la provincia de Pontevedra, Crespo no quiso dejar escapar esta ocasión para hablar de cómo afrontará los próximos cuatro años, en caso de que las urnas lo sitúen en un asiento de la Cámara Alta. “Muchos de vosotros os preguntaréis: ¿Cómo si acaba de ganar la Alcaldía quiere ir al Senado de nuevo si ya estuvo y lo dejó para ser alcalde? Esta pregunta la respondió en primera persona, manifestando por enésima vez que para él, por encima de todo, está la administración municipal y el deseo de ser regidor. “Para mí, y me conocéis, el resto me importa menos, a años luz. Tuve oportunidades para irme a otros sitios y no quise, pensé siempre en ser alcalde y monté equipos para defender esos proyectos”. A su juicio, desde la Cámara Alta tendrá la oportunidad de gestionar proyectos de calado para el municipio y si percibiese que no puede lograr este objetivo, abandonaría Madrid para dedicarse en exclusiva a la Alcaldía. “Si en algún momento atisbo la más mínima posibilidad de que eso no es bueno para Lalín, lo dejaré inmediatamente, porque ya lo hice en otra ocasión y lo volveré a hacer”, manifestó, al tiempo que reconoció que había pedido este puesto a la dirección de su partido.

Saneamientos e infraestructuras

Ya hablando del presente y el futuro inmediato volvió a citar las infraestructuras gestionadas durante el anterior mandato pero que no llegaron a materializarse en su totalidad o ni arrancaron. Mencionó los 7 millones en saneamientos para las parroquias recién adjudicados, la inminente contratación por la Xunta del edificio de servicios integrados de Medio Rural, el taller vehículos de Botos para este consellería o la base de helicópteros, sin olvidar la puesta en marcha del parque empresarial Lalín 2000 o el Centro Integral de Saúde.

Los objetivos fundamentales para estos cuatro años de su gobierno, así analizados con su equipo días atrás, pasan por la extensión de todas las infraestructuras básicas al rural, con las asignaturas en parte pendientes del saneamiento y la oferta a los ciudadanos de la fibra óptica. “Cuando se acaben de ejecutar los alcantarillados que tenemos adjudicados el 50 por ciento de la población del rural, que no de los lugares, tendrán saneamiento”. Para Crespo es fundamental que las personas que deseen asentarse en el rural cuenten con servicios y confía en revertir una tendencia de “éxodo de la aldea al casco urbano”, ya que no hace tantos años dos tercios de la población residía en las parroquias y ahora el casco supera con creces la mitad del padrón.

Reivindicó Lalín como una pequeña urbe de interior “con vida propia” y para lograr este objetivo es esencial mantener población, reto que, subrayó, solo es posible si se genera empleo. “Ese va a ser uno de nuestros retos”.

Para rematar, agradeció a “todos los que de una forma u otra ayudaron a que Lalín sea lo que es hoy”, y, mirando a las sillas de la oposición, planteó a los que serán sus adversarios políticos se sumasen al proyecto común de Lalín. “Somos ejemplo, un pueblo normal y con armonía; aquí cabemos todos, no tengo ninguna duda de que cualquier político local que lo mejor para su pueblo, aunque con planteamientos distintos. “Os tiendo la mano, porque este proyecto es para todo el pueblo de Lalín y el reto que tenemos es demasiado importante como para centralizarlo en una única opción política”, remarcó.

Seis concejales se estrenan en la corporación

El proclamado regidor dedicó la última parte de su intervención en el vestíbulo de la casa consistorial a la oposición, a quien agradeció su talante y comportamiento durante el pasado mandato y, también, en la sesión de investidura de la mañana de ayer. Pero también se refirió a su equipo de gobierno, en el que aplicó algunos cambios, y que, a su juicio, parte con la ventaja de contar con concejales que se estrenaron el pasado mandato con poca experiencia en política y que ahora ya conocen el funcionamiento de la administración municipal. Tres de los 12 representantes del ejecutivo del Partido Popular se sentaron ayer por primera vez en el salón de plenos. Son Beatriz Canda (número 3), Noelia Seijas Otero (7) y Marcos Mariño García (9). El resto del equipo lo forman, además de Crespo, Paz Pérez Asorey, Pablo Areán González, José Cuñarro Torres, Raquel Lorenzo Fernández, Karen Fernández Lamela y Carmen Canda Larroy. El grupo de Compromiso está integrado por Cuíña, Teresa Varela, Miguel Medela (ya con experiencia de gobierno y en la oposición) y entra Iria Fernández González. Anxo Álvarez es la cara nueva de un grupo municipal socialista con tres miembros, en el que figura su candidata, Alba Forno Crespo y Mario López González, que entró en la corporación a mediados del pasado mandato. Por último, el grupo municipal del BNG, que sumó un escaño en los pasados comicios, tendrá a Francisco Vilariño como portavoz, que estará acompañado estos cuatro años por Ariadna Fernández González.