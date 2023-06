“No xardín unha noite sentada, ó refrexo do branco luar,unha nena choraba sin trégolas os desdéns dun ingrato galán”. Esta é a primeira estrofa de ‘Cántiga’ o primeiro poema que escribiu Manuel Curros Enríquez con só 17 anos, que co tempo pasaría a coñecerse como Unha noite na eira do trigo. Foi musicado xa varias veces, pero a versión de Ángela Castro Santomé foi merecedora do premio Mellor Videoghit 2023, un concurso que convoca o IES Pintor Colmeiro e que onte entregou os seus premios na aula multiusos do centro.

Cunha guitarra e con imaxes grabadas tanto na praia de Lapamán (en Marín) como na de Lagos (en Beluso, Bueu), Ángela Castro e Alejandro Pazó escenifican fronte ao mar esa perda, ese desamor, ese afastamento do que nos fala Curros e dun sentimento que, como a poesía, nunca vai pasar de moda. Angela Castro, ademais, foi quen compuxo a melodía, tivo a idea do vídeo e se encargou da montaxe. O premio foilles entregado pola edil de Educación de Silleda en funcións, Ángela Troitiño, que ademais ten un neno neste centro. Os premio consistiu nun trofeo e en productos de Silleda. Cea, o mellor en Infantil e Primaria Se o Mellor Videoghit 2023 ten como protagonista a morriña, o Mellor Videoghit de Infantil e Primaria desprende ledicia dende o primeiro acorde. O CPI Virxe da Saleta ten 55 anos, e quixo que este medio século de vida fose o protagonista do seu video, titulado O cole que mola. Nel, alumnos e exalumnos, así como persoal docente e non docente, fala das bondades deste colexio en distintas estancias del: o comedor, o patio, o vestíbulo... e non esquecen que un colexio nun municipio rural é tan vital para o seu futuro como poden selo unha farmacia ou o centro de saúde. A peza está dirixida por David González e foi idea de Martiño Ramos. Recibiron de Xosé Filloy, de Mamasunción, un trofeo e produto de proximidade. Houbo tamén sendos lotes de queixos de Mamasunción, ademais do trofeo, para a mellor intepretación musical, en categoría de son propio, para Non me vai mal, dende Dodro, e para o mellor guión, que recaeu en Heroes enmascarados, desde Marín. Outra peza enviada desde Dodro, Non tés prezo, foi a gañadora na categoría de mellor deseño de vestiario e caracterización. Levou un trofeo e lote de Mamasunción. Dous premios para Silleda A creación trasdezá obtivo dous galardóns. Regalo de verán foi o mellor en canto a edición de fotografía e vídeo, polo que recibiu un trofeo e lote de Pizzería Galega. A peza narra, con La Pegatina e o seu Aquí és nadal i estic content!, como un grupo de alumnos de segundo de ESO B intentan animar, a golpe de festival, a un compañeiro que bota en falta as vacacións. Pola súa banda Figa foi o videoghit máis orixinal. María e Less, de cuarto da ESO do instituto tradezao, ilustraron o popular tema de Tanxugueiras.