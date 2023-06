O escritor chileno Luis Sepúlveda di que hai que coñecer o pasado, para comprender o presente e imaxinar (ou se se pode, influir) o futuro. Por iso, un grupo de docentes do CPI de Rodeiro desenvolveu neste curso un proxecto interdisciplinar, ao abeiro do Plan Proxecta de Paisaxe e Sustentabilidade da Xunta, e que tivo como eixo de traballo a aldea de Remesar, en Carboentes, que está deshabitada desde fai uns 20 anos.

Hai unha media ducia de aldeas sen habitantes no municipio, pero o equipo decantouse por Remesar porque dous dos estudantes do centro tiñan alí as súas raíces familiares. Pero hai outros motivos: a igrexa aínda conserva elementos románicos interesantes; unha casa da aldea tamén loce o escudo que da fe da súa tradición solarega, e nas inmediacións de Remesar descubriuse en 2013 un endemismo botánico, é dicir, unha planta exclusiva da zona, bautizada como Narcissus Dezanus.

Os departamentos didácticos da ESO e os especialistas e titores de Primaria foron organizando actividades dende o comezo do curso sobre esta e outras cuestións, como a tradición oral, xa que se manteñen lendas en torno ao castro de Baroncelle, por exemplo. Nestas clases participaron os e as estudantes de primeiro a cuarto de Primaria, os de quinto de Proxecto Competencial e as especialidades de Música e Educación Física.

Na ESO, o alumnado tomou parte naquelas propostas dos docentes de Inglés, Lingua Galega, Lingua Española, Matemáticas, Tecnoloxía, Plástica, Educación Física, Relixión e Proxecto Competencial de primeiro curso.

A finais de novembro tivo lugar a primeira actividade para os estudantes de máis idade, os de terceiro e cuarto de Secundaria. Acudiron a unha conferencia do cronista oficial de Lalín, Daniel González Alén, sobre o patrimonio histórico da parroquia de Carboentes, á que pertence Remesar. Nesa xornada do día 22, o profesor Xoán Carlos García Porral abordou as lendas sobre Carboentes e as claves para identificar algúns dos seus protagonistas mitolóxicos.

Máscaras de Entroido

Durante ese primeiro trimestre do curso, botouse man do proxecto Galicia Nomeada para rexistrar e analizar os microtopónimos da aldea. Un traballo que contou coa axuda dos antigos habitantes de Remesar e que permitiu documentar lugares, pero tamén os nomes de fontes, de fincas, de regatos, da flora...Grazas á inclusión na citada plataforma, eses nomes non caerán no esquecemento, aínda que Remesar xa non teña quen a habite. Pero ademais, os seus antigos moradores volveron lembrar outros tempos nunha entrevista radiofónica no propio centro educativo. Un dos entrevistados era, ademais, avó dun dos estudantes do colexio.

Falabamos antes do escudo que conserva a Casa Grande de Remesar. Pois ben, xa pasadas as vacacións de Nadal, no segundo trimestre do curso os e as alumnos de cuarto de ESO, axudados dunha impresora 3D e do programa Tinkercard, aprenderon a crear chaveiros cun logo inspirado nese escudo. Pola súa banda, o alumnado de Plástica de Secundaria quixo festexar o Entroido reproducindo máscaras baseadas nos canzorros románicos do templo parroquial. Estas máscaras foron expostas posteriormente no centro educativo, e axudaron ao resto do alumnado e aos docentes a entender a importancia da escultura durante ese periodo da historia da arte.

Remesar deu para bastantes máis materias educativas. A través da páxina de cartografía da Xunta, o alumnado aprendeu a ubicar esta aldea, a calcular a superficie das casas e das distancias que tiñan que percorrer os seus habitantes polos carreiros, que agora están ocultos polo paso do tempo e o avance da maleza. Tamén afondaron na elaboración de gráficas sobre a evolución da poboación a partir dos datos do padrón municipal.

Hai aldeas que volven revivir, como a de Couto, na parroquia veciña do Salto, ou As Bouzas, en Sanguiñedo (Dozón). Así que nunca se sabe o futuro que lle depara a Remesar. Por iso, no CPI de Rodeiro analizáronse propostas de repoboación feitas para outras aldeas abandonadas de Galicia e de España.

É necesario preservar a historia, a microtoponimia e a tradición oral de Remesar. Pero tamén a súa flora, como a especie endémica xa citada, o Narcissus Dezanus, descuberto fai 10 anos por Francisco Javier Silva Pando, xefe do departamento de ecosistemas forestais do Centro de Investigación Forestal de Lourizán, e o profesor e botánico Xosé Ramón García Martínez. Para preservar esta fermosa planta os e as alumnos de Proxecto Competencial de quinto redactaron un conto infantil, mentres que os estudantes de Plástica de Secundaria crearon un cómic cos protagonistas das lendas que aínda perviven na memoria de Carboentes.

Xogos populares

Estes martes, día 13, o proxecto tivo como colofón unha saída lúdico-didáctica para ver in situ todo o aprendido ao longo do curso. Xoán Carlos García Porral foi o guía nunha visita á igrexa de Carboentes e ao castro de Baroncelle; dúas técnicas da cooperativa Educalecrín coordinaron obradoiros sobre a flora e a fauna da contorna; o departamento de Educación Física recreou os xogos populares dos antigos habitantes de Remesar e unha nai dun alumno que viviu nesta aldea foi a encargada de explicar tódolos seus recunchos ante a comunidade educativa. A xornada rematou cun xantar campestre. Con estas clases prácticas, o alumnado de Rodeiro ten a chave para poñer en valor Remesar e, quén sabe, tamén para mudar o seu futuro.