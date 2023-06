Las vacaciones de verano no son para todo el mundo

Después de todo el año estudiando, llegan las vacaciones de verano y el merecido descanso. Esta es la época en la que muchos universitario aprovechan para reunir experiencias vitales de su juventud, yéndose de viaje, a festivales o simplemente pasando tiempo con sus amigos en la playa o las terrazas de los bares de su pueblo. No obstante, hay un alto porcentaje de estos jóvenes que decide sacrificar todo esto y dedicar esos tres meses estivales a reunir experiencia laboral y sacarse un dinero extra para afrontar el coste de sus estudios el curso siguiente. La mayoría de ellos buscan empleos no cualificados, en el sector de la hostelería, que suele contar con numerosas oportunidades, dando clases particulares o siendo monitores de campamentos y demás eventos.

Otros aprovechan el tiempo extra para desarrollarse profesionalmente, realizando prácticas en empresas dedicadas a su área de estudio. Algunas veces remuneradas, otras no. En este caso lo que premia para ellos no es tanto el dinero para hacerse un colchón de cara al próximo curso o para sus gastos personales, sino la posibilidad de extender su conocimiento y labrarse poco a poco un currículum que les permita acceder al puesto que les interesa en el futuro, una vez graduados.

El verano es, al fin y al cabo, un momento en el que se crea una demanda de trabajadores mayor a la del resto del año. En muchos casos, para puestos de trabajo que solo son específicos de la temporada, véase los monitores de campamento, o personal de salvamento para playas y piscinas.

El sector servicios es el que más se nutre de jóvenes que buscan contratos temporales, de máximo tres meses y generalmente por pocas horas. Un ejemplo claro es el de la hostelería, que durante julio y agosto, especialmente, suele recurrir a los conocidos como “extras” para hacer frente al considerable aumento en el volumen de trabajo.

En A Estrada, tres de estos estudiantes comparten sus experiencias con los empleos de verano, contando la parte positiva y negativa de renunciar a las vacaciones.

“Lo recomiendo no solo por el dinero, sino por la gente” Eva Vaamonde Suárez - Trabajadora en hostelería

Eva Vaamonde Suárez tiene tan solo 20 años y el próximo curso académico comenzará tercero del grado de Derecho en la Universidad de A Coruña. Este será el segundo verano que trabaje haciendo extras en la hostelería, después de haber tomado la decisión el pasado año. “Empecé porque quería ganar mi propio dinero y dejar de depender un poco de mis padres”. Con esos ingresos que reúne durante los meses estivales ahorra lo suficiente para gestionar su economía a lo largo del año: “vivo en A Coruña, con esto me pago el alquiler y los gastos, e incluso puedo darme algún que otro capricho”, señala.

Como todos los jóvenes, Vaamonde también desea disfrutar del buen tiempo, irse con sus amigos de fiesta y descansar después de ocho meses esforzándose académicamente, por lo que trabajar sí le genera sentimiento de estarse perdiendo experiencias: “el año pasado, cuando mis amigos se iban de fiesta y yo no podía porque trabajaba o me tenía que levantar temprano al día siguiente me daba un poco de rabia, pero después veía lo que ganaba y me olvidaba”. “Hay que sacrificar algo”, apunta. Ella recomienda los trabajos de verano porque “no solo ganas independencia, sino que conoces a mucha gente, en mi trabajo somos como una familia”.

“Es una oportunidad para crecer profesionalmente” Anxo Bretón Calvo - Estudiante en prácticas en FARO

Anxo Bentrón Calvo tiene 21 años y es estudiante de Xornalismo en la Universidad de Santiago de Compostela. En septiembre comenzará su cuarto y último año de carrera. Por ese motivo, este verano ha tomado la decisión de hacer prácticas en FARO, pues lo considera “una oportunidad para crecer profesionalmente y ver de primera mano como funciona una redacción”. Es la primera vez que lo hace y también la primera que dedica el descanso estival a trabajar: “estuve una semana cubriendo un evento para otro medio, pero más allá de eso, esta será mi primera experiencia laboral”, declara.

En su casa el incentivo no es tanto económico, “tengo beca y con eso puedo costearme los gastos de vivir en Santiago durante el año escolar”. “No lo hago tanto por ahorrar, aunque el dinero es un plus, como por la propia experiencia que puedo adquirir”. Bentrón es consciente de que trabajar estos meses supondrá perderse muchos eventos a los que otros compañeros sí podrán acudir, sin embargo esto no lo detuvo a la hora de embarcarse en este nuevo reto, ya que espera que al llegar al final de estas prácticas, cuente con herramientas suficientes para enfrentarse al mundo laboral con confianza.

“Después de unos años, sí empieza a hacerse pesado” Fátima Sánchez Fernández - Monitora de tiempo libre

Fátima Sánchez Fernández tiene 22 años y lleva tres de ellos trabajando los veranos como monitora de tiempo libro. Entre semana dedica las mañanas a un campamento municipal de A Estrada y los sábados y domingos se encarga de cuidar y entretener a niños y niñas en diversos eventos. Ella explica que tomó la decisión “en el 2020, justo después del confinamiento. Me veía con 19 años y quería empezar a sacar algo de dinero para mis gastos”. Durante el resto del año estudia Psicología en la Universidade de Santiago de Compostela, y reside en esta ciudad, por lo que con lo que ahorra “me ayuda a mantenerme durante el curso académico”. Al igual que Vaamonde, Sánchez también entiende esta decisión como un sacrificio y reconoce que a veces le pesan las cosas que se pierde: “al principio no lo notaba tanto, pero después de estos años sí comienzo a lamentar a veces que no pueda hacer los mismos planes que el resto de mis amigas”. “En general no lo llevo tan mal, pero en ocasiones sí se hace pesado” confiesa. En su caso, si bien durante la semana puede tener las tardes libres, el hecho de trabajar en eventos los fines de semana le deja todavía menos tiempo libre para disfrutar del merecido descanso estival.