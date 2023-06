A Casa das Letras acolleu no serán de onte o acto de presentación da reedición por parte da Editorial Galaxia dos libros de Manuel García Barros Dos meus recordos e Enredos.Segundo apunta o estudoso e editor da obra do Quen queirades, Carlos Loureiro, estas dúas obras foran publicadas xa a comezos dos anos 2000, tamén por Galaxia, pero os exemplares voaran e hoxe en día era practicamente imposible facerse con un.

No acto interviñeron o propio Loureiro e Suso Domínguez, editor da editorial Galaxia, Valentín García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística e Juan Constenla, edil de Cultura do Concello da Estrada.

A reedición das obras “Dos meus recordos” e “Enredos” constitúen a culminación do proceso de reedición e edición inédita da súa obra, emprendido por Galaxia no ano 2019. Unha labor de edición no que colaboraron activamente o Concello da Estrada e a Secretaría Xeral de Política Lingüística.

“Para o Concello da Estrada é un orgullo colaborar estreitamente coa Editorial Galaxia neste proxecto, así como coa Secretaría Xeral de Política Lingüística. Esta iniciativa demostra o noso compromiso coa promoción da nosa cultura e o fomento da literatura na nosa lingua”, sinalou Constenla.

Pola súa parte, Suso Domínguez, editor de Galaxia afirmou que “as obras, consideradas pilares da literatura estradense, foron meticulosamente restauradas coa finalidade de achegar o legado de Manuel García Barros aos nosos días”. Carlos Loureiro, editor e biógrafo do literato, engadiu que “a culminación deste proceso supón un fito que fará perdurar a figura e obra dun dos máis sobranceiros escritores do noso municipio”.

Finalmente, o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García Gómez, puxo en valor “o fantástico traballo realizado durante todo este tempo para hoxe poder presentar estas obras e reivindicou a importancia da colaboración institucional para levar a cabo este tipo de iniciativas”.

Carlos Loureiro leva anos dedicando un enorme esforzo e tempo a recoller a vida e obra Manuel García Barros, autor que da nome, curiosamente, ao centro no que este exerceu como mestre de Lingua e Literatura Galegas ata a súa xubilación. Mesmo antes de 2019, Loureiro xa editara dúas obras de Quen queirades, e seguiu mergullándose de cheo no mundo do autor estradense “por unha cuestión de xustiza”, como el mesmo o describe.

Pois se ben hoxe en día a figura de García Barros é coñecida non só polos estradenses, senón por toda a comunidade galega, houbo un tempo no que isto non era así: “el estaba bastante esquecido”. “Un xeito de minorizar as literaturas é simplemente falar dos grandes escritores, deixando a todos os demais relegandos a un segundo plano. García Barros era un deses casos, e mentres a obra de Otero Pedrayo, Risco e Castelao estaban nas mans de calquera, a del non” conta. Porén, isto xa non é así, pois grazas á súa labora e á de quenes o acompañaron neste proxecto, hoxe a totalidade da obra deste emblema da literatura estradense, está xa nas librerías.