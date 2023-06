Gran actuación de los veteranos del Club Escola Atletismo Deza en tierras trasdezanas. Con motivo de la celebración de la XIII Carreira Popular “Abanca Semana Verde de Galicia”, dos de los miembros de la entidad lalinense brillaron con luz propia en la cita pedestre en Silleda. La participación de los veteranos fue especialmente destaca en el caso de Teresa Seoane, que terminó ganando la prueba de su categoría. Además, su compañero de equipo Manuel Argibay también subió al podio, en este caso al tercer cajón del mismo, igualmente en su categoría de veteranos.

La prueba silledense es una cita consolidada en al calendario gallego de atletismo. Parte de su recorrido transcurre dentro del recinto ferial y, también, en zonas exteriores próximas al mismo. Se establecieron dos categorías: Escolar, que incluyó Pitufos; Sub 10; Sub 12; Sub 14, Sub 16 y Sub 18; y Absoluta, con Sub 20; Sub 23; Senior; Máster A; Máster B; Máster C y Máster D. Entre los participantes hubo corredores federados pero también que no lo son.