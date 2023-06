Después de varios días de negociación, el PSOE y el BNG de Forcarei anunciaron ayer un acuerdo para formar un gobierno de coalición. Es una novedad con respecto a la pasada legislatura, en la que si bien los socialistas contaron con el apoyo del Bloque, este no tuvo representación en la corporación municipal. Así pues, Verónica Pichel renueva alcaldía por otros cuatro años más, pese a que el resultado de las elecciones dejaba la puerta abierta a que el PP de Belén Cachafeiro pudiese recuperar el mando del Concello, siendo la lista más votada pese a que el reparto de ediles quedase, una vez más, en cinco para los populares, cinco para los socialistas y uno para el BNG.

Este último puesto es para Roberto Jorge Correa, portavoz y cabeza de lista del partido, quien desde el primero momento tras conocerse los resultados electorales afirmó que esta vez el votante del BNG debía contar con representación, aludiendo ya a un posible gobierno de coalición.

Antes de la reunión de este miércoles el edil nacionalista también dejaba claro que esta era la única opción que barajaban y no rechazaba tajantemente la posibilidad de facilitar un gobierno de los populares. De hecho, a este nivel declaraba: “tiene que haber un acuerdo con el PSOE, si no presentaremos nuestra candidatura. El BNG no va a dar un cheque en blanco”. Y parece ser que sus palabras hicieron eco en la sede de los socialistas, pues un día más tarde dicho acuerdo estaba encima de la mesa, con ambas partes conformes.

Por ahora queda saber qué puesto ocupará Correa en la corporación municipal, pero lo que sí ya es definitivo es que mañana, PSOE y BNG tomarán posesión del gobierno en un acto que tendrá lugar en el consistorio a las 13.15 horas. Abriendo así un nuevo ciclo de cuatro años, esta vez de la mano.