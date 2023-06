Historia de un bastón

Tenerlo en las manos acrecienta la percepción de que es un objeto de lo más simple. Es ligero, no muy grande y, si no fuese por el hecho de que está rematado en sus extremos de un modo cuidado y hermoso, no pasaría de ser una vara. En realidad, eso es exactamente lo que es o, al menos, es uno de los nombres que recibe. Vara de alcalde, bastón de mando o manípulo. Algo sencillo pero cargado de significado. Este sábado lucirá en todo su esplendor cuando los alcaldes elegidos hace 20 días en los comicios locales del 28 de mayo lo sostengan como lo que es: un símbolo de que en sus manos la democracia ha dejado el gobierno del municipio.

Los bastones de mando de Tabeirós-Terra de Montes y Deza saldrán el sábado del lugar en el que han estado guardados desde hace cuatro años. En el caso de AEstrada, el codiciado objeto –por su valor figurado, que no económico– duerme el sueño de los justos detrás del sillón de mando del municipio, en uno de los muebles que equipan el despacho de Alcaldía. Reposa sobre el pendón, otro emblema con el escudo municipal que luce el edil de menor edad de la corporación en la procesión delSantísimo, durante las fiestas patronales deSan Paio, una celebración religiosa en la que el jefe del ejecutivo local desfila también con el bastón. El estradense es un bastón de bambú, de color claro y rematado con una empuñadura sencilla de plata labrada. El cordón es dorado, aunque con una vena negra en el bordado. Mide 90 centímetros de largo y estos días se limpia y acicala para los actos protocolarios de la toma de posesión de la nueva corporación. El estradense Miguel de la Calle recuerda ver este bastón en su casa cuando era solo un niño. Incluso entonces sabía que en él se encerraba, de algún modo, el poder. Su padre, Miguel de la Calle Sáenz, lo guardaba en su domicilio cuando fue alcalde de AEstrada, entre 1941 y 1952. Explica que el actual es el mismo bastón que pasaba temporadas en su casa y que ya había llegado a manos de su padre, lo que le hace pensar que la pieza se remonte a comienzos del siglo XX. En Lalín también se prepara el bastón de mando estos días para que José Crespo vuelva a sostenerlo el sábado, como hará José López Campos en AEstrada. En el caso del municipio dezano, el manípulo es de nácar con una empuñadura de plata en la que puede verse el escudo municipal lalinense. Es difícil precisar cuántos años tiene esta vara de alcalde, aunque se asegura que sobrepasa ampliamente el medio siglo de historia. También en el caso de Lalín este objeto representativo del poder municipal reposa en la Alcaldía, saliendo de cuando en vez para alguna procesión en la que el regidor local participa portando todo el peso de su representatividad. El momento en el que estos bastones tomen el sábado el protagonismo será también el colofón para los actos de investidura de los alcaldes de las comarcas, que llegarán justo después de que se conformen las nuevas corporaciones surgidas de las últimas elecciones. Estas varas son, quizás, el emblema de todo el protocolo que rodea a los actos que se sucederán este 17 de junio, cargados de muchos detalles simbólicos. La Ley de Régimen Electoral General marca que, primeramente, deba constituirse la Mesa de Edad, integrada por los concejales electos de mayor y menor edad. Seguidamente la mesa deberá comprobar las credenciales presentadas y declarará constituida la corporación y concurren la mayoría absoluta de los ediles electos. En esta misma sesión corresponde investir alcalde. En relación a la elección del regidor local, la ley establece que pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los ediles es proclamado electo. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo. Antes de que finalice el acto, el nuevo alcalde recibe el bastón, que sostiene ya como mandatario que inicia una nueva era de gobierno. Es entonces cuando se produce la foto que este fin de semana ocupará portadas y espacio informativo en todos los medios de comunicación. Después de acaparar protagonismo un día tan señalado cada cuatro años, este símbolo del poder municipal regresa a su retiro, del que solo sale cuando escucha la llamada de la tradición en la procesión del Santísimo (A Estrada) o los Dolores (Lalín), diciéndole que salga a pasear.