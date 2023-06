¿Cumpleaños feliz para la Praza da Feira?

El 17 de este mes se cumple un año de la apertura de la nueva Praza da Feira tras las obras de humanización. Desde el principio, el resultado final de esta actuación estuvo acompañado por la polémica, especialmente centrada en su firme: la arena compactada. Eran muchos los escépticos respecto a si verdaderamente este material podría soportar las temporadas de lluvia, así como los usos semanales al soportar la actividad comercial de la feria, con varios puestos y vehículos transitando por la superficie. En concreto, los feriantes eran los primeros en levantar las cejas en este sentido, sentenciando que estaba mejor antes, cuando en el lugar había piedra y cemento.

Ahora ha pasado un año y tanto los vecinos y vecinas de la localidad, como la hostelería del entorno y los propios comerciantes ambulantes pueden juzgar, con el uso dado, si verdaderamente la obra ha sido acertada o no. O si simplemente habría aspectos que podrían ser mejorables. Así pues, FARO ha querido acercarse a la zona en la mañana de la pasada jornada, para comprobar de primera mano cómo están las aguas a este nivel. Especialmente después de que el proyecto haya sido reconocido con premios y nominaciones en más de una ocasión, como fue el Gran de Arena, otorgado por el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, o el Gran Premio de Arquitectura Ascensores ENOR 2023.

En general, la opinión parece estar dividida entre defensores y detractores que no perdonan las condiciones de la superficie. Los primeros suelen ser usuarios, personas que encuentran el aspecto del espacio mucho más cuidado ahora. Entre los puntos fuertes que esgrimen está el hecho de haber habilitado el área para disfrute público , cuando antes estaba dedicada al estacionamiento de vehículos.

Mientras que entre las críticas más repetidas está, como se mencionaba antes, la calidad del firme y su poca adaptabilidad a las inclemencias meteorológicas. Especialmente los comerciantes y alguno de los establecimientos hosteleros, como se podrá comprobar en las declaraciones que figuran en la parte inferior de esta página, mencionan problemas como el levantamiento de polvo a causa del viento o el lodo que se forma los días de lluvia. Son estos dos sectores los que demandan una mejora en este aspecto. Ahora cabe preguntarse si el próximo cumpleaños de la Praza se celebrará con las mismas problemáticas.

“Con el viento se levanta mucho polvo que molesta a los clientes” Mariluz Martínez - Hostelera

El Amadeus se encuentra en una posición estratégica, con terraza tanto en la Praza da Feira como en la Porta do Sol. Después de un año trabajando en la nueva plaza, Mariluz Martínez, regente del establecimiento, reconoce: “la reforma nos ha permitido tener una terraza mucho más amplia y en ese sentido estamos contentos, pero el problema es el firme”. “Cuando hace viento y la arena está seca, se levanta mucho polvo que molesta a los clientes porque se mete en las consumiciones, en los ojos... y al final acaban entrando al establecimiento o sencillamente yéndose a otra terraza donde no tenga ese problema” añade, y continúa explicando que lo mismo ocurre cuando llueve, “cuando llueve esto se convierte en un lodazal, nos entra mucha suciedad, y lo mismo ocurre con las hojas de los árboles”.

“Cuando llueve, un lodazal; cuando hace sol se llena la mercancía de polvo” Miguel Ángel Iglesias - Feriante.

Miguel Ángel Iglesias es vecino de Meaño y lleva poniendo su puesto en la feria de A Estrada desde 1990, un total de 33 años. Ha conocido el funcionamiento de esta actividad comercial en sus dos formas, cuando todavía era de piedra y cemento y ahora, reformada. No obstante, los cambios no le convencen: “no sé cómo decirlo, pero esto es una porquería”. “Cuando llueve, un lodazal, cuando hace sol, se llena de polvo y hay que estar constantemente sacudiendo y limpiando la mercancía” declara. “No sé a quién se le metió esta idea de cambiar piedra por tierra en la cabeza, pero no está bien pensado”. En su opinión esto ha tenido un efecto negativo en su actividad, “cuando llueve aquí no hay nadie, los clientes no vienen porque está todo lleno de lodo y los puestos tampoco porque saben que no van a vender”.

“A mí me gusta como está ahora; el firme no resulta un inconveniente” Marcelina Domínguez - Clienta

Marcelina Domínguez es una vecina estradense y asidua de la feria desde los tres años. Siempre que puede aprovecha para echar un ojo a los puestos y reconoce estar contenta con la reforma: “a mí me gusta como está ahora, realmente”. Respecto a alguna de las críticas más comunes que se le achacan a la obra, como es el propio firme y su adaptabilidad a la climatología, Domínguez señala:_“para mí no es ningún inconveniente” aunque admite que cuando llueve “y está lleno de barro, sí es un poco incómodo para pisar, pero como usuaria estoy contenta con el resultado”. Con todo, entiende que para los comerciantes pueda resultar un poco más molesto y considera que debe dejarse “a las preferencias de cada uno”, diferenciando entre la perspectiva de cliente y feriante.

“Nosotros estamos contentos, hemos ampliado terraza y hay más ambiente” Eva María Piñeiro - Hostelera

En O Lar, Eva María Picaño López, propietaria del negocio, reconoce estar “muy contenta” con el resultado de la reforma de la Praza da Feira. Ya ha sido un año y bajo su punto de vista “nos ha permitido ampliar mucho la terraza, antes solo teníamos un par de mesas en la acera”. Esta no es la única ventaja que la hostelera estradense le encuentra a la nueva plaza, sino que considera que el nuevo espacio ha repercutido positivamente en el negocio: “se genera mucho más ambiente, especialmente los fines de semana, o mismo el resto de días cuando llega el buen tiempo”. En general, desde O_Lar ven la actuación, que ahora cumple un año, como un acierto, si bien cabe mencionar que a diferencia de Amadeus, el firme de esta parte es de piedra y no de arena compactada.

“Con la humedad que hay, cuando llueve se me ponen las cestas perdidas” Avelino Salgueiro - Feriante

Avelino Salgueiro Varela es un estradense y lleva toda su vida vendiendo pan y otros productos alimenticios en la feria de A Estrada. Al igual que para muchos de su gremio, el suelo escogido para la nueva plaza es más que nada, una molestia: “es un incordio, yo vendo alimentos, imagínate lo que es cuando se empieza a levantar el polvo y la arena los días de sol”. No solamente el buen tiempo le perjudica, sino que una vez más, la lluvia también causa estragos en su puesto, “con la humedad que hay cuando llueve se me ponen las cestas perdidas, es muy difícil trabajar así y pienso que fuese mejor que lo dejasen como estaba antes”. En este sentido, es preciso destacar que productos como ropa, zapatos y demás, pueden sacudirse, pero que en el caso de Salgueiro, las pérdidas son mayores.

“Está más bonita, pero de ponerle una pega sería el suelo; eso podría mejorar” Marina e Inés Reboredo - Clientas

Marina (izquierda) e Inés (derecha) Reboredo son hermanas. Tienen por costumbre visitar la feria los miércoles, no solo para mirar alguna pieza de ropa o un par de zapatos, sino por la fruta, el pan y los alimentos frescos. Ambas coinciden en que les gusta más la plaza ahora, tras la reforma. Marina dice “está más bonita”, a lo que se suma Inés, asintiendo. Aún así, al pensar un poco más en profundidad, las dos señalan el único inconveniente que le encuentran a la obra: “el suelo no es el mejor, cuando llueve se pone todo perdido” apunta Marina. Inés, por su parte, añade: “para los comerciantes también es un problema, la verdad es que esa parte podían mejorarla, pero por lo demás está muy bien”. Las dos hermanas son asiduas de este evento semanal y afirman no haber registrado una bajada de puestos desde el año pasado.