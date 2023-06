Vidas que dan lecciones

Por irónico que parezca, siempre digo que desde que soy madre entiendo mucho mejor a las personas que deciden no tener hijos. Los niños son una alegría, por supuesto pero, desde el mismo momento en que la prueba de embarazo se customiza con esas famosas rayitas rosas, te expiden un pasaporte para una vida completamente diferente. Ya sé que las que son ahora abuelas tendrán preparada la frase de “¿cómo nos arreglábamos antes?”, pero ya me ha dado tiempo a pensar en la respuesta. El mundo que hemos creado con tanta prisa y estrés no parece estar hecho ni para disfrutar de la maternidad a la altura del milagro de la vida ni tampoco para crecer como debería hacerlo un niño: arropado con múltiples capas de inocencia, tranquilidad y felicidad plena. Un hijo te cambia la vida por completo, hasta el punto de hacer que aparques la tuya propia para consagrarte a ofrecerle a él una en la que no le falta de nada, aun cuando la rutina diaria tenga previsto que, al final, seas tú misma a la que más echará de menos. Otra ironía.

Cada mañana, cuando suena el despertador, me cuesta encontrar fuerzas para enfrentarme al esprint que me reserva la rutina a primera hora. Si realmente saliese a correr, sería cuestión de superar la vagancia para poder después colgarme una medalla en la operación bikini. Sin embargo, mi contrarreloj no aspira a tanto. Solo tengo que superar el obstáculo de llegar puntual al colegio arrastrando dos niños a los que también se les pegan las sábanas. Créanme, no es poco. Ya no es que no logremos hacer podio, es que somos del pelotón de los más rezagados. Ayer, cuando regresé al coche y solté el aire contenido como si hubiese completado una maratón –me sobresalté porque hasta hice sonar la bocina al apoyarme en el volante– me vino a la cabeza la imagen Diallo Ndiaye, un senegalés que vende los miércoles y sábados en la feria de A Estrada y que tiene muy claro cuál es su propósito vital: reunir junto a él a sus siete hijos para poder ofrecerle un futuro mejor del que les tenía reservado el país del que escapó su padre.

Historias que atrapan

El ejercicio del periodismo es sacrificado. Concilia muy mal con la maternidad. Vamos, que directamente no concilia. Sin embargo, me ofrece la posibilidad de conocer, de cuando en vez, historias que me atrapan por completo. La de Diallo fue una de ellas. Desde el minuto uno tuve la sensación de que estaba ante un ser humano de los que no abundan. Me habló de su vida, de sus hijos y de su deseo de tenerlos a su lado para que no tuviesen que llevar una vida de sacrificios como la que el destino escribió para él.

Este senegalés me removió. Tuve que hacer un esfuerzo para que no se me notase que su historia estaba haciendo que me sintiese una completa estúpida, presa de los males de una sociedad viciada y egoísta, que nos arrastra y nos sacude hasta hacernos olvidar que no necesitamos lo que ella se ha inventado para que nosotros le colguemos la etiqueta de “felicidad”; que nos pone una venda para no veamos que perdemos el tiempo persiguiendo un oasis al que nunca llegaremos; que nos empuja una y otra vez para que no seamos conscientes de que podemos encontrar el paraíso sin mover los pies. “No sufras por mí, Ana. Yo soy feliz con lo que tengo; no necesito mucho”, me dijo este senegalés. Mi mente lo procesó rápido. Una: o soy una actriz pésima o soy transparente. Dos: ¿cuándo vamos a aprender en este que consideramos el primer mundo?

Diallo Ndiaye no podía aspirar a una buena vida en Senegal. Dejó atrás todo lo que conocía buscando un futuro mejor. Estaba seguro de que la vida era más que la realidad que él conocía. Escogió un nuevo lugar en el mundo y, desde él, trata como puede de mantenerse a flote mientras dedica el fruto de todo su esfuerzo a cumplir el sueño de dar una oportunidad a sus siete hijos. Tan solo ansía darles una formación que les capacite para tener un trabajo más estable y seguro, aquel en el que se sientan felices de verdad. Que no crezcan limitados por las circunstancias. No se me ocurre una meta más digna. O en realidad sí: la que reserva a sus hijas. Para ellas quiere exactamente lo mismo que para sus hijos, muy consciente de que en su país el matrimonio sería para ellas la primera –¿la única?– opción.

Una viguesa ejemplar

Desde que nos conocemos, vuelvo a ver a Diallo algún que otro miércoles. Me pierdo entre los puestos de la feria hasta que nos encontramos y le pregunto cómo le va. Siempre me habla de sus hijos con un orgullo que puedo leerle en los ojos y con un cariño tan profundo que me permite entender ese espíritu de sacrificio que le ayuda a seguir adelante sin perder ni la sonrisa ni la esperanza. Estos días mi amigo senegalés está inmensamente feliz. Una mujer de Vigo le ha ayudado a comprar billete para seguir cumpliendo su sueño. Literalmente. Tres billetes. En agosto viajará a Senegal para traerse con él a sus dos hijas de 10 años. No sé si es realmente consciente de que son dos bocas más que él tendrá que alimentar con el sudor de su frente, pero sé que trabajará lo que haga falta para que ellas tengan las mimas oportunidades que sus hermanos. Ni una menos.

Grande

Hablo por teléfono con la mujer que está ayudando a Diallo y, de nuevo, tengo la percepción de conversar con alguien grande. Llego a la conclusión de que la grandeza, en realidad, se mide por lo grandes que sean tus gestos y lo pequeño que sea tu ego. Ella prefiere permanecer en el anonimato y, por supuesto, lo respeto. Lo único que pretendo es que cunda su ejemplo, que se conozca lo que ha hecho y se imite. Me viene a la cabeza una frase de mis clases de filosofía: Homo homini lupus, que viene a decir que “el hombre es un lobo para el hombre”, aludiendo al carácter egoísta e individualista del ser humano. Esta historia demuestra que no siempre es así, que todavía hay esperanza.

Gracias, Diallo, por ofrecerme una gran lección desde tu humildad. Y gracias, también, a tu benefactora de Vigo por demostrar que querer es poder. Muchas administraciones tienen recursos y capacidad para guiarte en cómo hacer tu vida más fácil, pero prefieren colocarse la venda de la burocracia y el freno de la falta de tiempo.

Como decía al principio, ser madre o padre te pone la vida del revés, pero la historia de Ndiaye me ayuda a reinterpretar mis agobios diarios. En realidad, no provienen de ser madre y serlo es, además, el gesto menos egoísta que conozco, porque implica que tus necesidades pasen a un segundo plano en favor de las de otros. Quien no está preparado para sentir la maternidad o la paternidad como lo hace este senegalés es el mal llamado primer mundo. El mismo que pone por delante dinero, trabajo, éxito y un sinfín de cosas materiales, antes que permitirnos tiempo y espacio para disfrutar de lo que verdaderamente es vivir; enlazar un día con otro con el sueño de ser feliz.