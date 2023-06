A Bandeira celebra o sábado 1 de xullo a súa tradicional festa de San Cristovo, patrón dos viaxeiros e, por extensión, de todos os condutores. A Asociación Amigos da Empanada argallou para esta xornada unha completa programación que buscará homenaxear aos profesionais do mundo do transporte.

Ás 12:00 horas comezará a misa solemne, seguida da procesión de camións e vehículos históricos polas rúas da vila antes de recibir a bendición. O percorrido, guiado pola empresa local Duro e Hijos, contará cun especial reforzo policial que velará polo cumprimento das medidas. Neste sentido, as autoridades informan de que queda completamente prohibida a presenza de persoas nos remolques dos vehículos e que se debe cumprir a normativa de tráfico na súa integridade, polo que non poderán estar na cabina máis persoas das permitidas ou menores que non alcancen a idade mínima; as persoas condutoras dos vehículos deberán posuír o oportuno permiso para circular e as crianzas deberán viaxar coa retención infantil necesaria.

A festa trasládase logo á Praza Juan Salgueiro para a sesión vermú a cargo de DJ Fonsi e o Dúo Reflejos, que amenizarán unha gran mexillonada gratuíta para todas as persoas asistentes. A partir das 15 horas será a quenda do xantar, cun prezo de 35 euros e un menú composto por empanada, polbo, carne ó caldeiro, bebida, postre, café e chupito. As entradas para a comida poderanse mercar ese mesmo día, pero Amigos da Empanada recomenda notificar asistencia a través do seu Whatsapp (621 08 71 17) para poder contar cunha estimación. Ao finalizar a comida, DJ Fonsi será o encargado de continuar coa animación musical ata o comezo, ás 19 horas, do XXXVII Festival de Baile e Música Tradicional Xirandola. A troula non se detén en ningún momento, xa que, unha vez finalizado o certame de baile tradicional, comezará a verbena co Dúo Reflejos e o Trío Manhattan, que actuarán xunto a DJ Cid.

Amigos da Empanada quere agradecer a especial colaboración do Concello de Silleda e de todos e cada un dos comercios da vila da Bandeira, facendo un chamamento para apoiar e mercar no comercio local, parte fundamental da vida de calquera pobo. Por outra banda, animan a colaborar coa agrupación seguindo as súas redes sociais que levan por nome Festa da Empanada (Facebook, Instagram, Twitter e TikTok).