“Los gallegos debemos consumir nuestro propio cine y en nuestras propias salas”

El Concello de Lalín financia, a través del Pacto de Estado, y en colaboración con el Centro Comercial y de Ocio Pontiñas Gadis y Abanca, el estreno de la película Matria. La cinta dirigida por Álvaro Gago será exhibida mañana y el jueves en las antiguas salas de cine de la gran superficie. Daniel Froiz Guede es el responsable de la productora del largometraje.

–¿Qué le parece reabrir los cines del Pontiñas con “Matria”?

–Estrenamos en Lalín una película que ya lleva un gran recorrido pero me parece algo muy interesante el poder reabrir los cines de Lalín. Obviamente, no se van a abrir para siempre ni nada parecido, pero sí que la colocamos en su lugar. La películas en general son para ver en los cines y a mi me parece muy importante esto que va a pasar en Lalín, donde se reabrirá un cine para poder ver una película en una sala. Que los lalinenses puedan disfrutar de una película suya, hecha en Galicia, en unos cines que en su momento se pensaron para ser hipercomerciales y con películas americanas, es algo muy bonito. Pienso que cada vez la gente requiere más ver sus propias películas como pasa en Francia o Alemania, donde la gente consume su propio cine. Nosotros tenemos que consumir nuestro propio cine en nuestras propias salas. Me alegro mucho de que esto pase en Lalín.

–¿Qué tal está funcionando la película desde su estreno oficial?

–Matria ya lleva 40.000 espectadores en los cines, lo que quiere decir que hemos estado en el Top 10 peleando con las producciones americanas y no independientes, que tienen una publicidad millones de veces más potente que la que nosotros podemos tener. La película se coló entre esas grandes producciones, que nos superan por diez o por veinte en presupuesto. Lo cierto es que se mantuvo muchas semanas en cartelera, que es otro de los datos que indica el buen recorrido que tiene la película.

–¿Qué supone este espaldarazo para Matriuska Producciones?

–En realidad, esto es un poco fruto de un trabajo que se va haciendo siempre de una manera que aspira cada vez a subir un escalón en cuanto a dimensión del mismo y de socios con los que nos podemos coproducir, que se dice en el cine. De alguna manera, es un pasito más de los muchos que venimos dando en estos 18 años. No siento yo que de repente hiciéramos algo muy extraordinario. Siempre vamos añadiendo un poco más de experiencia y sabiduría. Es verdad que una empresa cuando obtiene un gran resultado con una película, pues se conoce más a la hora de conseguir a mejores directores o de vender la película en plataformas y demás. Lo importante para mí no es tanto el resultado como el proceso. Hemos dado un paso adelante y espero seguir dándolos en adelante.

–¿Qué fue lo que le atrajo de “Matria”?

–Sin duda, el propio Álvaro Gago, su director. Ser productor es una cuestión muy de personas. Al final, vamos a estar trabajando cuatro o cinco años con el director o directora con el que hicimos un proyecto y yo hablé con Álvaro, y me pareció un cineasta increíble a través de sus cortos. Pero fue a la hora de hablar con él y conocerlo, y saber cómo podíamos trabajar juntos, cuando realmente surgió ese “enamoramiento” que se tiene que dar para que una película puede salir adelante.

–¿Es cierto que Galicia es un plató único para el audiovisual?

–Sin duda, Galicia es un lugar excelente porque tiene muchos y diferentes espacios y lugares para filmar. Desde luego, es un lugar que ofrece muchas cosas diversas pero sobre todo lo que tiene es gente muy preparada. Hace tiempo que se van dando gente que viene muy formada y entonces se puede trabajar muy bien aquí a través de todos esos técnicos que cada vez trabajan mejor o de esos actores y actrices que cada vez son mejores con una gran experiencia. Obviamente, a nosotros de forma especial nos gusta contar historias de aquí. No somos productoras o plataformas que vengamos buscando playa o montaña, piedra o agua. Nos gusta que las historias surjan desde aquí y en el caso de Matria nos gustan las rías o los barcos donde trabajan los protagonistas y los bares que, sean más bonitos o más feos, sean lo que la historia necesita. Y, sobre todo, el talento que hay en Galicia es increíble.

–¿Cómo llega al cine un empresario procedente de sectores nada comunes con el séptimo arte?

–Yo siempre tuve bastantes inquietudes. Soy una persona con sensibilidad en el mundo de la cultura, pero también en el mundo de la empresa y quizás me viene mucho de ahí. Pude ver que el cine era un lugar donde yo podría desarrollar mis mejores facetas y poder emprender, que es algo que realmente es lo que más me gusta. Cada película es una empresa nueva y con gente nueva. Esta necesidad mía de conocer, de aprender y emprender buscando metas encontró en el cine una vía muy interesante. Aparte de que siempre me gustó el cine desde siendo muy pequeño.

–¿Qué balance hace de estos 18 años como productor?

–No me acabo de acostumbrar a ver para atrás, por ejemplo, y que ya pasaran esos 18 años que me comentas. Sinceramente me parece algo alucinante. Como ya he dicho en alguna otra ocasión, decidí montar la productora para emprender nuevos viajes, cada uno distinto y diferente y con un amor al cine, que como te comentaba, tengo y tuve pero que no hace más que crecer con el paso del tiempo.