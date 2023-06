A Consellería de Economía, Industria e Innovación abre o prazo de inscrición do programa de formación especializada que se vai desenvolver no X Encontro da Artesanía Tradicional e Popular de Galicia, que se celebrará do 7 ao 9 de xullo nos Pendellos de Agolada. Trátase de oito cursos centrados na cestería, no tecido, no coiro, na estampaxe téxtil, na marquetería, no debuxo e máis un obradoiro práctico sobre decoración de mesas. É precisa a inscrición previa e as solicitudes xa se poden realizar a través da web da Fundación Artesanía de Galicia.

O cesteiro Álvaro M. Leiro (Pazos de Borbén), colaborador habitual coa marca Loewe, impartirá un obradoiro de Técnicas de cestería con xesta en espiral. Tamén relacionado coa cestería está Garrafón forrado con fibras de cores, a cargo de Belén Martínez, de Casa Atlántica (Redondela). Miriam Fernández, de Fusaiola (Vilalba), impartirá Técnicas de fepado ou gorullo, técnica tradicional de tecido en bucles. Tamén relacionado co téxtil está o curso de Técnicas de estampaxe téxtil e cor que impartirá Natalia Moreno de Espacio Hylica (Baiona). Isaac Romero, de CoIRaxe (Vigo), dirixirá un taller de Trenzado en coiro. O luthier Régis Floury, de Espacio Hylica (Baiona), impartirá un obradoiro de Iniciación á marquetería no que se verán tres grandes técnicas tradicionais aplicadas a un taboleiro de xadrez. E o ilustrador Santi Sallés (Barcelona) guiará o obradoiro Diario gráfico Corazón da Artesanía, no que os participantes irán debuxando nun caderno o que ocorra nesta décima edición. O domingo pola mañá celebrarase un concurso entre os diarios elaborados e a persoa gañadora recibirá un lote de produtos de Artesanía de Galicia. Todos estes cursos celebraranse durante os tres días do encontro, en horario de 11:00 a 14:00 horas e de 16:00 a 21:00 horas, e terán un custo de 35 euros, agás no caso do Diario Gráfico, que será de 20 euros. Tamén precisará inscrición previa o obradoiro de decoración de mesas, que terá lugar o venres 7, de 18:30 a 20:30 horas; esta actividade está impartida por Rosana Agrelo (Pontevedra), directora de arte. Obradoiros abertos A programación inclúe tamén obradoiros de carácter gratuíto, abertos ao público infantil e adulto. Jorge Bellón (Santo André de Teixido, Cedeira) dará a coñecer a historia das tradicionais figuras elaboradas con miga de pan, os sanandresiños, e de guiar os participantes na elaboración destas pezas. Guillermo Silvent (Caldas de Reis) guiará un taller de Remate de xoguetes de madeira, mentres que a actividade de Iniciación ao torno cerámico correrá a cargo de varios ceramistas. Unha instalación colectiva temporal utilizando materiais vexetais, con Idoia Cuesta e Sara Regal, e un obradoiro de tecido colectivo de tapices nun gran bastidor cúbico, con María José Martínez e José Antonio Carrera, e unha demostración participativa de encaixe de Camariñas, con Lara Pasantes, completan a oferta. Desenvolveranse no horario do certame e non requiren de inscrición previa.