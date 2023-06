A compañía de alimentación que se encarga de programas autonómicos coma Xantar na Casa, Culinaria, conta cunha planta de produción propia de máis de 2.500 metros cadrados no corazón de Galicia. Concretamente, ten a súa sede no polígono Área 33, de Silleda, dende onde elabora entre 15.000 e 20.000 pratos cada día, que se serven a uns 6.000 comensais de toda a comunidade galega.

Cunha traxectoria de máis de vinte anos, Culinaria consolídase como a compañía galega especializada en servizos de alimentación saudable, rica e nutricionalmente equilibrada e adaptada a todo tipo de dietas. Na actualidade conta con 150 profesionais e elabora máis de 500 menús distintos á semana. O segredo do seu éxito, din os seus responsables, é que “cociñamos e servimos pratos e menús sabrosos, variados e equilibrados, adaptados a cada idade, aos gustos e preferencias culinarias galegas e ás necesidades concretas de cada persoa incorporando o enfoque nutricional, dietético ou clínico que permite comer rico e tamén san”.

A empresa non quixo perder a oportunidade de dar a coñecer os seus menús nun escaparate con gran difusión, o Salón de Alimentación do Atlántico (Salimat), que se celebrou no marco da Feira Internacional Semana Verde de Galicia. Un total de 3.500 tapas e dous showcookings ofertaron ao público durante os catro días de feira. Baixo o título Experimenta todo o sabor da baixa temperatura, Culinaria pechou as actividades cunha demostración na que dous cociñeiros da empresa elaboraron diferentes preparacións con carnes cociñadas a baixa temperatura. Concretamente, fixeron seis modalidades de menús que se ofertaron a un público profesional, entre os que se atopaban Tortilla con preparado, Focaccia de polo, Bocata de pulled pork de costela, Burriño de polo asador, Miniburguer de carrilleira de tenreira e, como postre, Mini tarta de queixo. Ofertou un amplo programa destinado a profesionais e visitantes, cunha coidada exposición e selección de pratos elaborados sen aditivos nin conservantes, feitos con materias primas galegas de primeira calidade.

O cociñado a baixa temperatura é unha técnica que consiste en aplicar fontes de calor de baixa intensidade aos alimentos, envasados previamente ao baleiro, co obxecto de cociñalos en períodos máis longos de tempo (varias horas). “Os resultados tradúcense en alimentos con sabores máis contrastados e texturas máis suaves comparadas cos métodos tradicionais, que é concretamente o que se quere amosar aos profesionais do sector con estas exposicións, así como o novo proxecto de produtos transformados a base de carne que se está a poñer en marcha para dar solucións ao canal Horeca”, explican. A comercialización das carnes realízase directamente no envase ao baleiro empregado na elaboración, o que permite consumir o produto ata tres meses despois da súa preparación con total seguridade e características organolépticas.

A compañía ten unha cociña de experimentación, na que desenvolve continuamente novos pratos que lle permite dispoñer dunha carta ampla e variada, cun alto grao de rotación. E conta cunha frota propia para levar en tempo e condicións os miles de menús que reparte a diario por toda Galicia.