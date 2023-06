Reúnen 245 firmas para que siga abierto el supermercado de la Avenida do Parque

En apenas cuatro días, vecinos y comerciantes de la Avenida do Parque de Silleda han reunido 245 firmas a favor del mantenimiento del supermercado Eroski Center y solicitan una reunión urgente con el alcalde, Manuel Cuiña. La movilización social se produce a raíz de las denuncias de una familia que demanda el cierre del establecimiento por supuestos “ruidos” en el interior de su domicilio, situado en la calle Braña do Medio.

Las quejas por parte de esta familia se remontan años atrás y tendrían que ver tanto con problemas de insonorización como de licencia. Además de promover la clausura del supermercado, aduce que le molesta el tránsito de la propia actividad comercial de la calle. Cabe reseñar que la Avenida do Parque es una de las calles de Silleda que más ha crecido en las últimas décadas, tanto por la construcción de edificios residenciales como por la implantación de negocios.

La posibilidad de que se pueda cerrar un negocio que desde hace décadas da vida a la zona ha causado preocupación y malestar entre residentes y empresarios. Entienden que el supermercado “presta un servicio de proximidad a todos los vecinos, además de ser un negocio que redunda en beneficio de todo el comercio de Silleda”. Por eso, en un encuentro celebrado el pasado miércoles por la noche, a iniciativa de varios comerciantes de la calle, se acordó realizar una recogida de firmas para pedir una reunión con el alcalde. Quieren que les explique “qué problema hay en el ayuntamiento entre esta familia y el supermercado, si es que realmente hay algún problema”.

La iniciativa está avalada con más de doscientas firmas de vecinos, comerciantes y clientes que desean que el supermercado continúe en la Avenida do Parque, en donde lleva abierto más de treinta y cinco años. Además, quieren manifestar “todo su apoyo” a Eroski, que ya ha tomado distintas medidas en varias ocasiones a lo largo de las últimas décadas para intentar satisfacer las demandas de la familia residente en Braña do Medio que denuncia que su actividad le genera molestias en su domicilio. Así, por ejemplo, llegó a cambiar la ubicación del almacén de las mercancías o las cámaras de frío, así como la zona de carga y descarga. Vecinos que viven en pisos más próximos al establecimiento o incluso encima del mismo dicen no tener problemas con la actividad del mismo.