“Tengo panteón y todo en Siador para cuando me muera”

Sus ganas de saber y de seguir formándose lo acaban de convertir en doctor en Filosofía por la Universidad de Santiago. El sacerdote saletino José Katanga reconoce que le gustaría continuar con su formación después de dos décadas ejerciendo su labor pastoral en el santuario mariano silledense.

–¿Qué fue lo que animó a ejercer como sacerdote en Siador?

–Llevo en Siador veinte años cuatro años después de haber sido ordenado sacerdote. Lo que más me animó a venir a Silleda fue la lengua. Nosotros en Angola hablamos el portugués y la congregación pidió la presencia de un par de sacerdotes desde allá. Me lo propusieron y acepté inmediatamente porque a mi me apetecía mucho venir a España, a Galicia. Yo soñaba con ir algún día a Roma o a España. Eran los dos destinos que quería conocer como fuera.

–¿Acertó con la decisión de la que se cumplen dos décadas?

–Por supuesto. Me encanta España y Galicia. Tengo pensado morirme y enterrarme aquí. Ya tengo panteón y todo en Siador. Yo soy de aquí. También tengo que decir que además conseguí la nacionalidad española. Como te digo tengo pensado acabar mis días en Siador y quedar aquí para siempre.

–¿Cómo se le ocurrió hacer un doctorado universitario recién cumplidos los 54 años?

–Yo me vine para Siador con la formación habitual de todo sacerdote. La condición que puse para estar en Siador fue que me dejasen seguir estudiando porque siempre me gustó mucho estudiar. Entonces, yo quería estudiar Teología, que es la carrera apropiada de los curas en la que se profundiza en la doctrina. Me dijeron que estudiara toda la teología que quisiera y punto. La estudié en el Instituto Teológico de Santiago de Compostela. Ahí me licencié en teología fundamental. Yo quería seguir estudiando y me fui a Madrid a hacer Teología Dogmática. Estuve cuatro años y tengo que decir que no me quedé satisfecho con lo que me enseñaron. Fue cuando me matriculé y me propuse hacer un doctorado en Filosofía.

–¿Ustedes no estudian ya algo de Filosofía en el seminario?

–Sí, claro. Lo que pasa es que se trata de una Filosofía muy light que está muy orientada a ser cura y defender a la Iglesia. En aquellos años yo me decía que ahora que estudié Teología Fundamental y Dogmática, quería estudiar una filosofía que me ayude a entender y conocer el mundo. De hecho, cuando llegué a la facultad les dije que me apetecía conocer este mundo y me dijeron que me iban a presentar una directora de tesis que me iba a ayudar a conocer lo que son la modernidad y la postmodernidad.

–¿Y lo consiguió o no?

–¡Y tanto! En Santiago encontré a una directora que para mi providencial desde todos los puntos de vista. Se llama María Luz Pintos Peñaranda y fue la que me dijo enseguida que sólo me podía orientar si me enfocaba sobre la postmodernidad. Le dije que sí y que quería conocer el mundo porque ya conocía todo sobre Dios, como la Biblia o la liturgia, entre otras muchas más cosas. Le comenté que mi intención era saber cómo es este mundo y cómo funciona porque en realidad yo no lo conocía de verdad.

–¿Son compatibles la doctrina eclesiástica y la postmodernidad?

–Sí, totalmente. Yo en Santiago he aprendido que algunos errores y alguna que otra realidad del mundo moderno las causas vienen de la propia Iglesia. En eso centré mi tesis que se titula “Postmodernidad y religión”. La Iglesia tuvo mucho que ver en la actualidad que nos ha tocado vivir porque no existía nada más que la propia Iglesia. La verdad es que fue una tesis muy enriquecedora de completar y ya digo que estoy muy agradecido a la directora por su gran ayuda prestada. Después de acabarla se puede decir que me ayudó en profundizar sobre lo que es el mundo de hoy en día y la influencia de la Iglesia. Tengo que decir que hay cosas de la Iglesia que acabo de conocer mientras realizaba la tesis.

–¿Por ejemplo?

–Con este trabajo he aprendido que la Iglesia aportó algo en lo que significa la sociedad actual que nos ha tocado vivir. Mi tesis doctoral pretende enseñar lo que la Iglesia provocó para que esta situación que vivimos en estos momentos fuera la que tenemos.

–¿Le gustaría dedicarse a la docencia ahora que es doctor?

–Claro que me gustaría mucho. De todas formas, mi próximo objetivo es aprender inglés durante este año. De hecho, tengo pensado estudiar inglés en Lalín y, después de saberlo bien tras un año de clases, me dedicaré a enseñar. Ya digo que me encanta estudiar y saber pero también me gustaría estar bien preparado para poder dar clases. La filosofía me ha gustado mucho y creo que acerté matriculándome en la Universidad de Santiago.

–¿Esperaba llegar a esta situación cuando llegó de Angola?

–Hay que reconocer que no todo fue fácil al comienzo. Date cuenta de que éramos curas africanos, de color y todo eso. Nos encontramos, mis compañeros que viajamos desde Angola y yo, con otra cultura muy diferente a la nuestra, por no hablar del frío de Galicia que nos afectó muchísimo. Aquí los inviernos son de verdad y nosotros no estábamos acostumbrados a unas temperaturas tan bajas. Pronto nos dimos cuenta de que la gente quería saber más de nosotros y eso ayudó a nuestra integración. Desde luego, costó un poco entrar pero ahora sinceramente no cambiaría mi sacerdocio aquí, en Siador y en Deza, por nada del mundo.