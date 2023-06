“Los niños quieren un tiempo solo para ellos con sus padres; no tiene que ser largo, pero sí exclusivo”

Jeanette Valiñas sabe lo que es conciliar o, lo que viene a ser lo mismo, entiende como madre que se trata de un desafío que cada uno afronta como puede, consciente de que, como autónoma que es, va a tener altamente difícil salir indemne de esta batalla. Como psicoanalista, su experiencia en consulta le confirma que el estrés, el agobio y la ansiedad se vuelven constantes entre los padres y madres cuando llega el verano, junto con el sentimiento de culpa. ¿Qué se puede hacer? Tratar de seguir haciendo malabarismos e intentar rebajar expectativas: tiempo de calidad, aunque sea corto, y en exclusiva. Teléfono y trabajo también tienen que saber esperar.

–El verano acrecienta los malabarismos para conciliar vida laboral y familiar. ¿Quiénes sufren más?

–Evidentemente sufren más los padres que los niños en este asunto. Por un lado, está el factor económico: hay muchos padres que se ven obligados a coger vacaciones sin sueldo o a reducir el tiempo de trabajo, reduciendo también el salario. A nadie le sobra el dinero y ese es un primer problema. Después, hay mucha gente estresada. Hay personas que teletrabajan y tienen que trabajar con los niños, por lo que están más estresadas que la gente que tiene que salir o que trabaja fuera, porque es una pelea constante; es un poco el efecto pandemia cada día. En lugar de estar más cómodos, el ambiente en casa termina siendo una guerra constante en la que los niños molestan y no dejan trabajar... Es muy complicado.

–Las necesidades de conciliación se arrastran durante todo el año, pero cuando falta el colegio, la bomba explota.

–Sí, porque esto es todo el día durante casi tres meses. Después, hay mucha gente que se ayuda con los comedores escolares, que es una tarea grande la de tener que hacer comida todos los días al mediodía. Todo eso se elimina y la gente que trabaja no solo tiene que cuidar a los niños: es atenderlos, hacer comida, estar con ellos...todo el día. Incluso para los niños es difícil, si no tienes a una persona disponible que pueda salir con ellos, ir a pasear...Ellos no lo pasan bien y dos meses y medio es muy largo. Los primeros 15 días, generalmente, todo el mundo está bien. Después la gente se desespera para entretenerlos.

–¿Qué factura pasa para unos y para otros?

–Para los niños la principal factura es que pierden sus horarios, pierden sus rutinas y para ellos eso es fundamental, para los pequeñitos pero también para los mayores, aunque ellos gestionen más su horario. Luego hay niños que están un poco más aislados, que no tienen hermanos, y que echan de menos a sus amigos y los juegos. Después hay muchos factores, como los económicos, las diferencias entre los que se van de vacaciones y los que no se van. Al regreso al colegio hay muchos niños a los que eso les afecta: el hecho de escuchar todas las historias de vacaciones que ellos no tuvieron. A nivel de los padres creo que la factura es el estrés y la sobrecarga de trabajo porque no pueden coger vacaciones. Es que nadie puede coger vacaciones, en realidad, dos meses y medio. Es un estrés considerable. También están quienes tienen el problema de que, entre pagar hipoteca y facturas, meter a sus hijos en un campamento el tiempo que necesitan se les hace mucho. Y eso implica más agobio y estrés durante casi tres meses.

–Después está la culpa: estoy, pero no estoy y, si no estoy, ¿qué clase de madre soy?

–Sí. Estoy pero no estoy y, además, sabes que son las vacaciones y quieres ofrecerle muchas cosas que no puedes. Después estás en casa y estás con ellos y sabes que durante todo el año los ves poco y te gustaría estar más, pero el trabajo para la mayoría de la gente sigue siendo el mismo.. .Muchas veces estás físicamente, pero mentalmente no lo estás y hay mucho sentimiento de culpa.

–¿Cómo nos preparamos psicológicamente para sobrevivir al verano y no morir en el intento?

–Yo pienso que los niños necesitan mucho menos de lo que nosotros pensamos que necesitan porque, en cuento a la culpa, a veces queremos tirar la casa por la ventana y ofrecerle vacaciones espectaculares, que lo tengan todo y lo conozcan todo. Y los niños a veces no quieren una vacaciones a mil kilómetros: quieren dos horas al día de un paseo al parque y son felices también. Yo creo que una gran parte de esa exigencia nos la imponemos también los padres, y cada vez más. Y comparamos,: miramos en Instagram las imágenes y los viajes de los demás...¿y los míos qué? Somos nosotros, somos los padres. Los niños piden muchísimo menos.

–Tiempo de calidad no es igual a tiempo en cantidad. Eso también es algo que se repite en cuanto al disfrute de esta vida acelerada con los hijos.

–Los niños quieren un rato exclusivo, puede ser media hora pero de forma exclusiva. Sin teléfono, sin trabajo, pero exclusivo con él. Ese tiempo de calidad no tiene que ser largo, per sí exclusivo con ellos.

–¿El teléfono rompe ese tiempo que demandan?

–Sí y no nos damos cuenta porque se ha convertido en un instrumento tan de la vida cotidiana que a veces nos vamos a tomar algo o a comer con los niños y estamos con el móvil. A veces nos vemos obligados a reducir el tiempo que estamos con ellos, pero el hecho de que sea realmente con ellos puede calmar muchas ansiedades en los niños. Corto y de calidad.