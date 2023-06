“Me gusta que el lector sea libre, que disfrute y se adentre en la historia con ganas”

Este viernes 16 a las 20.00 horas el MOME acoge la presentación del nuevo libro de Andrea Valcárcel, titulado El sonido de una promesa. La estradense afincada en A Coruña es doctorada en pedagogía, especializada en acoso escolar y conducta disruptiva. Actualmente trabaja en el Departamento de Orientación del Hogar Santa Margarita, pero esto no le impide dedicar tiempo a su otra pasión: la literatura. Con su segundo título publicado, Valcárcel comparte con FARO las vicisitudes de este nuevo trabajo y otros detalles de interés sobre su faceta de escritora.

–-¿Qué nos puede contar de este nuevo trabajo?

–Es una novela hecha con mucha ilusión, ese es el ingrediente básico, por lo menos uno de ellos, que debe tener cualquier proyecto. Es un thriller psicológico en el que vamos a acompañar a Mara, protagonista principal, a lo largo de treinta breves capítulos donde vemos una evolución del personaje que vive con la determinación de cumplir el deseo de su madre, que no es otro que ser feliz, olvidar el pasado negativo para lograr una vida satisfactoria.

–-¿Por qué “El sonido de una promesa”?

–Si preguntas el porqué de ese título te diré que engloba la esencia de la novela y si me preguntas el por qué esa obra, te contesto que ha nacido de una idea que ha ido tomando poco a poco forma.

–-¿Se inspiró en alguna vivencia en particular?

–No. Ha sido, como te comentaba, una idea que surge en un momento concreto y que decido perfilarla hasta que tengo una estructura clara y bien definida. Es cierto que después, supongo que eso pasa siempre, los personajes cobran vida y suelen decidir otros caminos que inicialmente no habías previsto para ellos.

–-¿Puede adelantarnos algún detalle de la en la que le gustaría que el lector se fije particularmente?

–Me gusta que el lector o la lectora sea libre. No hay nada en lo que deseo que se fije de manera particular, simplemente que disfrute con su lectura y que se adentre en la historia con ganas.

–-Esta es su segunda novela, ¿en qué se diferencia de “Mi inspiración”?

–Mejor podría decir que en lo único que se parecen es que ambas comparten género. Hablamos de dos thrillers, nos podemos ubicar en la novela negra, pero con dos obras independientes que no comparten más que eso. En mi inspiración había muchos mensajes o guiños hacia mi gente, desde nombres, hasta fechas, lugares, expresiones... En este caso solo hay un par de detalles, pero igual de importantes. Por otra parte, aunque El sonido de una promesa se desarrolla en Galicia, Mi Inspiración viaja en todo momento por escenarios reales vinculados con mi vida personal. Y por supuesto, tanto la trama y subtramas como los personajes, no tienen relación alguna.

–Hábleme de su proceso creativo, ¿Cómo es su forma de trabajar a la hora de escribir?

–Muy buena pregunta (risas), no creas que me es sencilla de contestar... En lo que respecta a esa parte de creación de la historia, esa estructura previa al proceso de escritura, soy muy organizada. Debo tener todo muy claro y todos los cabos bien atados, aunque luego surjan obstáculos o caminos nuevos para los personajes. Desgrano cada capítulo, cada personaje, todo. Cuando tengo todo planeado, en decenas de cartulinas donde voy armando mi puzzle particular, ya puedo respirar satisfecha porque llega el momento realmente divertido que es el de escribir. Este es, para mí, el más sencillo. Hay autores y autoras que tienen unas horas de trabajo asignadas para cada día, un calendario a seguir. En mi caso no es así. Con la primera novela sí tenía la rutina de escribir, aunque fuese poco, todos los días algo, pero dedicando cierto tiempo. En esta ocasión ha sido más libre. Y confieso que me encanta hacer trabajar la tinta del bolígrafo cuando es mi hora de descanso, tras la cena. Eso sí, libreta en mano y con el sonido de la tele de fondo. Me abstraigo en mi historia. Intento avanzarla tecleando en el ordenador para evitar que el trabajo sea doble, al tener que pasar esas palabras del papel a la pantalla, pero a esas horas me encanta tener la libreta sobre mis piernas y poder escribir, tachar...etc.

–-¿Cuáles suelen ser, si hay alguno, los baches que debe superar un autor cuando escribe una obra?

–Supongo que dependerá del autor o autora, de sus puntos débiles, pero sin duda, algo que suele preocupar es el “bloqueo del escritor”, el no ser capaz de desarrollar una idea, el quedarte trabado. En este caso, si tienes bien desarrollada la estructura, en el proceso de escritura es muy difícil que se produzca, pero sí puede ser a la hora de generar una trama interesante, el cómo llegar a los lectores y a las lectoras.

–-¿Siente que su profesión como psicopedagoga influye de algún modo en su trabajo literario?

–Lo que influye son mis gustos literarios y, principalmente, mi interés por la mente y la conducta humana. Una cosa está unida a la otra. Desde la carrera universitaria mi predilección eran las asignaturas o los proyectos relacionados con los trastornos de la personalidad. Me llamaba mucho la atención el comprender el origen y los motivos de ciertos comportamientos anómalos. Ahondar en los trastornos mentales.

–-A título personal, ¿Qué opina usted de cumplir la última voluntad de un ser querido?

–Me parece que debe o debería ser bonito, especial... Siempre dependiendo de cuál sea esa última voluntad... y de quién sea la persona que deba cumplirla. Si lees el Sonido de una promesa me gustaría que tú me respondieses a mí esta pregunta. Seguro que opinamos lo mismo.

–-Parece, por su trayectoria, que siente predilección por el misterio y el thriller. ¿Ha pensado en explorar también otros géneros?

–Totalmente de acuerdo. Es predilección total, no doy salido de ese género. Lo he intentado, pero debo confesar que la novela negra, desde hace ya años, es la única que me atrapa. Lo hablo con amigas lectoras que están tan locas como yo con la lectura y no puedo. Ellas sí están abiertas a otros géneros, disfrutan por ejemplo también con la novela romántica, otros amigos con novela histórica y yo sigo fiel a la novela negra, por ese enganche que tengo con las mentes especiales, con los trastornos. Evidentemente he leído novelas de otros géneros que puedes decir que son muy buenas, pero con lo que yo disfruto plenamente es con un thriller.

–-Cuéntenos, ¿está trabajando ya en algún otro proyecto?

–Es una primicia esto (risas), pues sí. Tengo una idea y estoy comenzando con esa estructuración de la que hablaba antes. En este caso será, como seguro que supones, una novela negra basada en un hecho real de dominio público. Y llegado el momento, cuando esté finalizada, tendrá una salida distinta, intentaré que vea la luz por otros medios.