¿Listos para el baño?

Toca repaso: bañador, chanclas, toalla, crema solar, gafas... ¿está todo? Si el traje de baño no termina de convencernos o si no queda con qué protegernos de las radiaciones solares, es el momento de pensar en renovar el equipo para tener todo preparado para el primer chapuzón de la temporada. Y no queda nada. De hecho, A Estrada tiene todo preparado para estrenar ya la campaña de verano en las instalaciones municipales, sumándose a la oferta de espacios naturales de cuyo mantenimiento se encargan vecinos y asociaciones. En la comarca de Deza se trabaja también para que los vecinos puedan darse la esperada zambullida el 1 de julio.

El Concello de A Estrada tiene establecida tradicionalmente la temporada de verano de sus instalaciones entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. Y así será también este año. El departamento de Deportes confirmó que tanto las piscinas municipales como la playa fluvial de Liñares, que desde hace unos años gestiona la administración local, darán este jueves por inaugurada la temporada estival. Las piscinas han estado poniéndose a punto para la temporada. Las obras comenzaron ya el pasado mes de abril. Como recogió FARO DE VIGO, una empresa especializada en el mantenimiento de este tipo de instalaciones se encargó de sanear esta instalación, que en los últimos años ha dado problemas por las filtraciones de agua y por la progresiva pérdida de las piezas de gresite, que son una de sus señas de identidad desde hace décadas. Los trabajos se centraron en dar un producto para cerrar todas grietas por las que se filtraba en agua. Esta reforma no afectó a las otras dos piscinas, dada la intención del gobierno local de realizar una obra de mucho mayor calado una vez termine la temporada de verano. El horario de las piscinas estradenses será de 15.00 a 21.00 horas, de martes a sábado –como siempre, los lunes estarán cerradas por mantenimiento–, mientras que domingos y festivos tendrán un horario ampliado, de 13.30 a 21.30. El precio de la entrada se mantiene invariable, fijándose en 1,08 euros para menores de 14 años y 2,26 euros para el resto de los usuarios. El Concello dispone de abonos nominativos mensuales que se saldrían a 14,88 y 22,32 euros, respectivamente. Por su parte, la playa fluvial de Liñares apura hoy los preparativos para recibir desde este jueves a los bañistas. Las compuertas estarán cerradas ya esta semana para que el nivel del agua suba en esta zona del río, a fin de favorecer el baño. En este caso, la entrada tendrá un carácter gratuito y, como sucede con las piscinas, el horario será de 15.00 a 21.00 horas. La entrada a este amplio recinto, de gran belleza natural, será gratis. Los estradenses pueden también reservar estas instalaciones para celebrar reuniones familiares que, en caso de grupos numerosos, precisan la correspondiente petición de permiso al Concello. Las piscinas del Recreo Cultural de A Estrada están ya listas para estrenar la temporada. Lo harán el viernes, con una fiesta de inauguración de la campaña estival que contará con animación musical a cargo de DJ Will. Durante lo que resta del mes de junio, las piscinas se abrirán de 15.30 a 21.00 horas. Como novedad, este año en las jornadas de sábado y domingo el horario de funcionamiento se ampliará, de 13.00 a 21.00. En julio y agosto funcionarán de 11.00 a 21.30 y, en septiembre, de 15.00 a 20.00. En Lalín, la playa fluvial de Pozo de Boi, en Vilatuxe, tiene ya cerradas sus compuertas para que el agua se acumule y permita el chapuzón. Las piscinas municipales se preparan también para su apertura con el arranque del mes de julio, al igual que sucede en el caso del Concello de Silleda, que abrirá el día uno tanto las de la capital de Trasdeza como las de A Bandeira. En A Carixa (Merza, Vila de Cruces) se llenarán también para esas fechas las piscinas fluviales, si bien la zona recibe ya muchas visitas.