Domingos para dar el paso

El domingo es un día para descansar... si se puede y si se quiere. No ir al trabajo no implica, necesariamente, quedarse en el sofá, especialmente cuando el tiempo permite hacer planes al aire libre. En Lalín había este domingo dos propuestas idóneas para quienes quisiesen descansar la mente activando el cuerpo. Roteiros de Lalín brindó a los interesados sumarse al Camiño do Corpiño, mientras que la Asociación de Veciños de Camposancos y el Concello de Lalín diseñaron para esta jornada dominical la primera edición de la Andaina Camposancos.

Alrededor de 150 personas disfrutaron de la ruta del Camiño do Corpiño, entre el Pazo de Liñares y el Santuario do Corpiño. Fueron en total 18 hermosos kilómetros para recorrer en una espléndida jornada primaveral, disfrutando de los paisajes que ofrecen las parroquias de Prado, Bendoiro, Noceda, Madriñán, Anzo y Losón. El itinerario tenía como meta el conocido santuario lalinense, programándose como una conmemoración de la traslación de los restos mortales del aviador Loriga, pasando junto a iglesias, castros, molinos y cruceiros. La actividad se combina con una apuesta por degustar la cocina tradicional de la zona, aprovechando la oferta de distintos establecimientos del entorno. Después de haber partido a las 09.00 horas de la Praza da Igrexa de Lalín, los participantes completaron el camino en torno a las 14.00. “Queremos dar gracias a la gente que participa y colabora, al Concello de Lalín, brigada de obras, Aspadeza, Protección Civil, Bolarqueiros de Noceda, Casa San Martín y a todas las personas que hacen posible que Roteiros de Lalín continúe con ilusión después de casi 8 años de trabajo divulgando todo lo que el Concello de Lalín atesora”, señala la organización.. La primera Andaina Camposancos reunió a 111 participantes, que completaron un trazado circular de 10 kilómetros, con salida y llegada en A Goleta. Los asistentes recibieron una camiseta conmemorativa.