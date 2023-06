¿Quién dijo que solo en el Sur se puede cantar por bulerías? ¿Quién dijo que en el Norte no se puede vivir una noche de tablao flamenco? ¿Quién dijo que la Feira de Abril no pueda celebrarse en junio? Si alguien lo dijo –o lo pensó–, las palmas que marcaron ayer el ritmo en el Val do Vea demostraron que estaba equivocado. Souto de Vea acogió, de la mano del establecimiento Taberna O Quinteiro, una Feria de Abril sin miedo al calendario, que desafió a las lluvias propias de la estación por estos lares y en la que no faltaron las casetas, los farolillos, los trajes a la altura de ocasión y, sobre todo, el buen humor. Olé, olé y olé.

La idea surgió a partir de la intención del restaurante de realizar una fiesta con motivo de la apertura de su amplia terraza, una de las señas de identidad de este conocido establecimiento estradense. Con el objetivo de apostar por algo diferente, desde O Quinteiro se terminaron decantando por una propuesta en la que no escatimaron en detalles. La Feria de Abril de Vea arrancó ayer a las 18.00 horas. Desde ese mismo momento –y hasta las 20.00 horas– todos los interesados pudieron disfrutar de un viaje en calesa de caballos por la zona, que contó con la colaboración de la Asociación de Veciños Paramá. No faltó la música en directo y las tapas con acento andaluz. La apertura de las casetas estaba programada a partir de las 20.00 horas, con comida en formato autoservicio. Ya a las 23.00 se preparaba un cambio de ritmo musical, corriendo la selección a cargo de Dj Will. Pero, antes de ello, los organizadores tenían preparado un concurso de baile flamenco, presentado bajo el nombre Facendo o que se poida, con tres premios: 100 euros en metálico, una paletilla y unas botellas de vino para el tercer clasificado. La Feira de Abril de Vea contó también con la música en directo de “Branco e negro”, con Víctor Movilla y Miguel de Flores.