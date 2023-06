La Semana Verde de Galicia, que cerrará hoy sus puertas, puso en marcha en la jornada de ayer su programa más lúdico, multiplicando las propuestas de sus distintas áreas y salones. Así, además de distintas exposiciones y actividades programadas para todos los días, se incorporaron nuevas propuestas destinadas al público general. Entre ellas destacaron las ecuestres, como el IX Galician Championship E.C.A.H.O Internacional C, un morfológico de caballos árabes que es uno de los dos únicos con categoría internacional celebrado este año en España y que continúa mañana. Centrado en ejemplares de Pura Raza Galega también se llevó a cabo el Concurso Morfológico Oficial. En cuanto a las caninas, se realizó una exhibición de la Unidad Cinológica del Tercio Norte de Infantería de Marina, además realizarse exhibiciones de agility y se desarrolla en estos momentos la Copa Federación Abanca Semana Verde de Galicia de esta modalidad.

Por otra parte, comenzaron los espectáculos de freestyle motocross a cargo del piloto Ángel Campos, los cuales hoy contarán con el pionero de esta disciplina en Portugal, Paulo Martinho, en una sesión de mañana y otra de tarde.

Las actividades relacionadas con los otros tres salones paralelos también se intensificaron. Así, en Turexpo Galicia y Festur se llevaron a cabo actividades relacionadas con fiestas de interés turístico, como demostraciones de las palilleiras de Camariñas o degustaciones como la del Pan de Cea, del Bonito de Burela o la Empanada de A Bandeira. Se añaden talleres de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural como el denominado El gran espectáculo de la naturaleza y el VI Encuentro de bloggers de Turismo.

En cuanto a Salimat, se celebraron numerosas propuestas, como degustaciones a cargo de los centros de formación profesional de hostelería y turismo e industrias alimentarias organizadas por la Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidade, y varias sesiones del aula de Catas de las Consellería do Mar, entre ellas Los océanos, nuestra gran despensa y Mejillón de Galicia, y también Experiencias de Calidad organizadas por la Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal), como una cata de Vinos Gallegos Premiados en las Catas de Galicia 2022 o “Miel de Galicia”.

Asimismo, destacaron los showcookings realizados en la Terraza Salimat, entre ellos el realizado a cargo de Indo e Vindo Espazo Gastronómico, de Cambados. Se suma el VII Encuentro Gastroblogger y el nuevo Faladoiro de Salimat. Se suman gran cantidad de showcookings, catas y degustaciones en los distintos stands.

El recinto ferial de Silleda sigue como una ventana abierta a los sentidos en la que se disfruta observando, aprendiendo y también comiendo.

Caza y pesca

En cuanto a la feria de caza, pesca y naturaleza, se desarrollaron exhibiciones de vuelo con aves de cetrería, el II Concurso Monográfico del Club Español del Grifón Nivernés y talleres de Autorrescate de vehículos o “Control de hemorragias, aplicación práctica del torniquete, uso de agentes hemostáticos y vendajes compresivos”. Además, se intensificaron las actividades de tiro con arco y no dejó de funcionar el simulador de Sim Way Hunt, un sistema virtual para aprender y entrenar el tiro sobre objetivos en movimiento.

Ejemplares de O Valadouro y de As Neves ganan el concurso de caballos autóctonos

El recinto ferial acogió ayer el X Concurso Morfológico Oficial de Cabalo Pura Raza Galega (PRG). En la categoría de sementales, el ganador fue Noe de Fonteboa, propiedad de Ángel Fraga, de O Valadouro (Lugo), siendo el segundo puesto para Comanche, de Alfonso Vázquez, de Teixeiro (A Coruña) y el tercero para Chocolate FR, de Juan Fontenla, de A Estrada (Pontevedra). En cuanto a yeguas, el pódium estuvo compuesto, de primera a tercera, por Lenda do Couto, de Fernando Groba, de As Neves (Pontevedra), Galaxia de Oza, de Juan Paz, de Guitiriz (Lugo) y Fonteíña II, de Carlota Fontenla, de A Estrada (Pontevedra). En cuarto lugar quedó Bretema de Loiba, de Rebeca Yáñez Candamil, de Loiba (A Coruña). Respecto a potras, la primera clasificada fue Meiguiña de Remourelle, de Rubén Pérez, de A Fonsagrada (Lugo), seguida de Milka da Laxe, de Juan Méndez de O Valadouro (Lugo) y de Raiana do Couto, de Fernando Groba, de As Neves (Pontevedra). En el concurso, organizado por la Asociación de Criadores do Cabalo de Pura Raza Galega (Puraga), participaron ejemplares de esta raza autóctona en peligro de extinción procedentes de distintas localidades de A Coruña, Lugo y Pontevedra. Por otra parte, en el transcurso de la jornada de ayer también se llevó a cabo en el certamen la presentación El Caballo de Pura Raza Galega. Doma y morfología. Nuestra raza, a cargo de la Asociación Pura Raza Cabalo Galego en colaboración con el programa Feader “Europa Inviste no Rural, Xunta de Galicia y Ministerio de Agricultura.