Los 500 del salmón

La ocasión lo merecía y hasta el tiempo terminó respetando. 25 años no se cumplen todos los días. Alrededor de las 16.30 horas –y esta vez desde la Praza da Feira para dar mayor visibilidad a una convocatoria especial– los más de 500 inscritos en la Ruta BTT do Salmón dieron las primeras pedaladas para conmemorar el cuarto de siglo de esta prueba no competitiva repleta de recuerdos, anécdotas y muchos kilómetros a sus espaldas, pero con el deseo y la energía necesarios para seguir remontando. La Peña Ciclista Bikestrada cerró el plazo de inscripción superando todas las expectativas y volviendo a batir ampliamente el récord marcado en la edición de 2022.

No hubo corte de cinta pero sí una fotografía para el recuerdo: la que reunió a autoridades y organización con los impulsores de esta ruta en bicicleta de montaña en un momento en el que la BTT estaba comenzando a abrirse camino. Han pasado 28 años de aquella primera edición y solo en tres ocasiones no se pudo organizar la Ruta do Salmón: la primera vez en 2007, por problemas de calendario, y las dos siguientes en 2020 y 2021, por culpa de la pandemia. Aquel 21 de mayo de 1995 en el que esta ruta unió su nombre por siempre al salmón del Ulla, la organización contaba con un centenar de ciclistas, pero finalmente reunió a 175. Agotaron avituallamientos. Manuel Castaño, Ricardo Terceiro, Javier Leis, Carlos González “Rufino”, Benigno Carballo, Francisco Mosquera o Félix Rodríguez son algunos de los nombres vinculados a la historia de la Ruta do Salmón. Cedieron el testigo de la organización a la Peña Ciclista Bikestrada –presidida por Juan Vilariño– y al Concello de A Estrada, que la mantienen con fuerza y participación creciente. En esta edición para el recuerdo, los participantes realizaron un recorrido inicial por la Avenida Fernando Conde. A partir de ahí les esperaba un recorrido de 40 kilómetros con un desnivel acumulado de 750 metros. Bajaron hacia la playa fluvial de Liñares para ir por Moreira, Barbude, Castro, Paradela, la presa de Pina, Aldea Grande, los cotos de Ximonde y Santeles, Cora y regreso hacia A Estrada por Toedo y Figueiroa.