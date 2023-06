La sala multiusos del IES Pintor Colmeiro de Silleda acogerá el próximo jueves día 15 el acto de entrega de los premios de su concurso O Videoghit, cuyos ganadores se conocerán esa misma tarde. El centro trasdezano compite con un total de seis creaciones multimedia en cuatro categorías.

En el apartado Mellor Videoghit 2023 las piezas finalistas son Toma vimbio (Dodro), Cántiga (Marín), Non tes prezo (Dodro) y Non me vai mal, también procedente de esta localidad coruñesa. En la sección principal, pero en la categoría restringida para alumnos de infantil y primaria, las cuatro piezas seleccionadas son: Autoxenreira (Marín), Heroes enmascarados (Marín), Mergullo nas rías (Marín) y O cole que mola (Cea). En la categoría a la mejor interpretación musical y sonido propio aspiran Non me vai mal, Cántiga, Canto sei (Marín) y Don Paco, también de este municipio pontevedrés.

Non tes prezo, Heroes enmascarados, Non me vai mal y Matriarcas (Silleda) competirán en la sección que elegirá el mejor guión. Esta misma composición creativa trasdezana junto con Non tes prezo, Esmouco de váter (Marín) y Heroes enmascarados pugnarán por llevarse el premio al mejor diseño de vestuario y caracterización. Dos vídeos del centro del municipio dezano se presentan en la sección de edición de fotografía y vídeo; son Regalo de verán y Millonaria, que junto con Non me vai mal y Cántiga cierran el cupo de finalistas.

Por último, el jurado decidirá, también entre cuatro producciones, la más interesante por su originalidad. Las propuestas alumnado del Pintor Colmeiro O galo y Figa concursarán con Toma vimbio y Unha lingua coas mans (Cea) por llevarse el galardón.

Jurado

El tribunal encargado de valorar las mejores propuestas del certamen está compuesto por Elizabeth Barreiro (estudiante de Producción de audiovisuales y espectáculos), Rosalía García (técnica superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos) y Pablo Mosquera (músico de grado profesional de percusión y técnico superior de sonido en el instituto de Radio Televisión Española). La entrega de premios está prevista para las 17.30 horas en el propio centro.