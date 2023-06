A Estrada exige obras para mejorar la estética y la seguridad en más de 100 inmuebles de la villa

Que la imagen urbana de A Estrada ha cambiado en los últimos años es algo fácilmente constatable. Las nuevas urbanizaciones, humanizaciones y peatonalizaciones han mejorado sensiblemente la estética de la villa, haciendo de ella una urbe más atractiva para el asentamiento de nuevos servicios y, especialmente, más disfrutable para los ciudadanos. En consonancia con este mejora y revalorización del espacio urbano, el Concello de A Estrada pretende ahora que los propietarios pongan, también, de su parte. Es por ello que en los próximos días comenzarán a emitirse requerimientos para que los propietarios de más de un centenar de inmuebles de la capital estradense realicen obras de mejora de su estética y seguridad, actuaciones que, por otro lado, vienen a ajustarse sencillamente al cumplimiento con la normativa vigente en materia de seguridad y ornato.

La situación en que se encuentran estos inmuebles se percibe ahora en mayor medida en el marco de la mejora experimentada por el espacio público. La intención de la administración municipal es pedir a los propietarios que realicen en sus inmuebles intervenciones que ya tendrían que haber realizado para ajustarse a las ordenanzas. La diferencia es que ahora no habrá moratorias. Una vez recibido el requerimiento municipal, los dueños de estos inmuebles tendrán tres meses de plazo para ejecutar las obras que se le solicitan de manera individualizada. En caso de no atender esta orden de ejecución, llegarán las multas o la ejecución subsidiaria.

Las notificaciones que se remitirán en los próximos días recogen parámetros estéticos y otros vinculados a la seguridad. Desconchados de los que se desprende pintura; canalones en mal estado; balcones descolgados; cornisas o cubiertas que pueden generar desprendimientos o viviendas descolgadas serán cuestiones para las que se exigirán medidas correctoras, incidiendo en que pueden representar un riesgo para la vía pública.

A mayores está la cuestión estética: se acabaron las fachadas con materiales de construcción a la vista, es decir, nada de ladrillos o bloques sin cubrir, por ejemplo. Toda fachada que dé a la vía pública tendrá que estar revestida y pintada, como mínimo. Se incluyen en estos requerimientos otras cuestiones vinculadas al ornato, como los rejuntados de piedras, los cristales –tanto de puertas como de ventanas– en mal estado o los cierres.

Las deficiencias de salubridad serán otro capítulo que perseguirá el Concello con estos requerimientos, consciente de que existen edificaciones que se encuentran abandonadas y en cuyo interior proliferan roedores.

Los cierres de solares en el casco urbano de A Estrada tendrán también que adaptarse a lo que exigen las normativas y, aquellos que incumplan los parámetros, recibirán el correspondiente requerimiento municipal. Los propietarios de solares en la villa tienen la obligación de tener cerrados estos inmuebles con muros, pero no se considera válido hacer un cierre perimetral de la finca en cuestión con bloque o cualquier otro material de construcción similar. De nuevo, revestimiento y pintado como condiciones mínimas.

Además, como atención al apercibimiento del Concello no resultarán válidas medidas para salir del paso como las que se aplicaron en algunos inmuebles muy céntricos de la villa que, aun cuando pueden resultar estructuralmente útiles, no comportan atención alguna a la estética.

Derribos

En el contexto de estos requerimientos –llegarán a todos los afectados entre este mes y el siguiente– las notificaciones más inmediatas serán las que se vinculan a estructuras de edificaciones inacabadas en el casco urbano para las que la solución pasa por el derribo, tanto porque no cumplen parámetros urbanísticos como porque tampoco resultan viables estructuralmente, al llevar demasiado tiempo deteriorándose bajo las inclemencias meteorológicas. Las cinco estructuras para las que se ordenará demolición son dos existentes en la Avenida de Pontevedra, otra en la Rúa 56, una en la calle Gradín y la quinta en Fermín Bouza Brey.

Las calles que concentran un mayor número de requerimientos de mejora por parte del Concello son la Rúa San Paio, el paseo Calvo Sotelo-Ulla y la Avenida Fernando Conde. En el caso de la primera de estas calles las actuaciones requeridas afectan también a la Rúa 56, a la que dan muchas de las traseras de edificios tradicionales. Aquí el problema de abandono o escaso cuidado tiene un impacto todavía mayor, dado que se trata de la entrada natural a la capital estradense desde Santiago de Compostela.

Petición de licencia

Las notificaciones llegarán en las próximas semanas a los propietarios. Para todos los casos el Concello otorga tres meses de plazo de ejecución. Lo que han de tener en cuenta es que, al margen de que sea la administración local la que insta a realizar estas obras, el titular tiene obligatoriamente que solicitar la correspondiente licencia municipal. Teniendo en cuenta el plazo dado para la actuación, resulta conveniente pedir el permiso para efectuar los trabajos tan pronto como se reciba el requerimiento para ello.

¿Qué sucedería si se no se atiende el apercibimiento municipal? Pues la primera medida serían multas coercitivas, a partir de 1.000 euros mensuales y en aumento hasta que se ejecuten las obras. En el caso de que las sanciones no surtan efecto, el Concello optaría por una segunda vía: la ejecución subsidiaria. Esto implica que el ayuntamiento pedirá permiso al juzgado para acceder a la propiedad, realizaría las obras correspondientes y giraría el montante al propietario. Si por cualquier cuestión los dueños no se hacen cargo, se aplicará una carga sobre el inmueble en cuestión en el registro de la propiedad.

Nada de "esqueletos"

La imagen de esqueletos de hormigón y ladrillo se esfumará del casco urbano en esta campaña municipal para combatir el feísmo y el abandono urbanístico. Ello supone que míticas estructuras existentes en distintos puntos de la villa tengan los días contados. Entre ellas figuran cinco sobre las que el ayuntamiento ya tiene puestos sus ojos hace tiempo, en aras a erradicar la mala imagen que generan desde hace años: dos estructuras en la entrada al casco urbano desde Pontevedra (una de ellas pegada al cuartel de la Guardia Civil); otra en el acceso desde Santiago, muy visible en la Rúa 56; otra en una esquina de la Rúa Fermín Bouza Brey y una quinta bastante céntrica, en el primer tramo de la Rúa Gradín. En la lista figuraba alguna construcción –ya no estructura– deteriorada que finalmente fue vendida para su reforma.