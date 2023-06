Forcarei, uno de los epicentros de la actividad sísmica en la provincia durante el año pasado

Los episodios sísmicos son más frecuentes de lo que pueda parecer, lo que acontece es que la mayor parte de ellos pasan inadvertidos para los humanos, aunque no para los mecanismos que se encargan de su detección. Las comarcas no son ajenas a los terremotos, si bien Deza y Tabeirós-Montes no destacan por una actividad sísmica muy potente. Galicia, por su suelo predominante de roca granítica metamórfica, tampoco es uno de los territorios de España en el que sus placas tectónicas no parece que se agiten con mucha virulencia.

No obstante, durante el último año la tierra tembló una quincena de veces, diez de ellas dentro de las fronteras territoriales de Forcarei. El municipio de Montes es el segundo de la provincia que acumuló más actividad sísmica en 2022, solo superado por O Covelo, concello de la comarca de A Paradanta próximo a la frontera portuguesa, donde se localizaron 101 de los 149 terremotos de la provincia. Los datos registrados por las estaciones –en las comarcas funciona una en Agolada– pueden consultarse en el portal del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Al margen de episodios más o menos puntuales, el sur provincial destaca como la zona con más actividad sísmica. La relación de municipios y número de terremotos registrados durante el pasado curso es la siguiente: Mondariz (10), A Cañiza (5), Arbo (2), Pazos de Borbén (2), Sanxenxo (2) y otros dos en Redondela. Y con uno solo están: O Rosal, Salvaterra de Miño, Mondariz Balneario, Campo Lameiro, Vigo, Pontevedra, Ponte Caldelas, Bueu y A Lama. Ninguno de los terremotos registrados en la provincia, incluidos los de las comarcas, superó los 3,4 grados de intensidad en la escala Richter. Fue en Mondariz a finales de enero, el de mayor virulencia de la provincia en las últimas tres décadas. Ahora veremos la cronología de los casos que afectaron a las comarcas. El primero se registró el 16 de enero en Vila de Cruces, con una intensidad de 1,9 y el 1 de febrero (1,7 grados) se detectó otro en Agolada. Son los únicos detectados en Deza. Otros dos corresponden a A Estrada, ambos de intensidad 1,8; y acontecidos el 22 de abril y el 16 de agosto. La actividad sísmica en Forcarei comenzó el 7 de febrero (2,1 grados) y en abril hubo hasta cuatro episodios sísmicos, con intensidades que oscilaron entre los 1,4 y los 1,9 grados. Otros cinco llegaron en mayo; en concreto los días 7, 8 y 13, de magnitudes entre 1,4 y 1,9 grados. Los dos últimos terremotos con epicentro en este concello se registraron en agosto, los días 15 y 17, con magnitudes 2,1 y 1,7. La tecnología nos permite conocer la profundidad del movimiento de la tierra. El del 17 de abril, en Forcarei, se produjo en superficie y el más profundo fue el del 16 de agosto en A Estrada, a 20 kilómetros. Medio centenar en un lustro y de baja intensidad En el último lustro la tierra se movió en las comarcas cerca de medio centenar de veces, aunque en ningún caso los terremotos detectados alcanzaron los tres grados de intensidad, algo que tampoco aconteció durante 2022. Los dos más potentes se produjeron el 9 de mayo de 2017, en Forcarei, y el 29 de agosto de 2019 en Rodeiro, ambos con una intensidad de 2,7. Además, podemos indicar que en 2017 se produjeron cuatro terremotos, otros tres al año siguiente y cuatro en 2019. Una docena hubo en 2020, diez en 2021 y una quincena el pasado curso.. Por municipios sobresale claramente Forcarei como el territorio donde más vibra la tierra (20 veces en estos últimos seis años). En Silleda y en Rodeiro lo hizo en cinco ocasiones, seis en A Estrada y tres en Cerdedo- Cotobade. Tres corresponden a Vila de Cruces, otros tantos a Agolada, mientras que en Lalín y Dozón solo hubo uno en cada caso. Cuatro en lo que va de año A diferencia de otros años en los que los movimientos telúricos ya comenzaban a sentirse con el inicio de cada ejercicio, el presente está siendo algo más tranquilo y, según los registros del IGN, en las comarcas se registraron cuatro terremotos y el más fuerte (1,8 grados) fue en Silleda el 13 de abril. Ese mes hubo uno en Forcarei (1,5) y otro en Vila de Cruces (1,6). Además en la localidad de Montes se produjo otro (1,7) el 31 de marzo. En este período fueron detectados otros en Crecente, Redondela, O Covelo, Barro, A Cañiza, Cuntis, Soutomaior, Fornelos, Mondariz, Gondomar y Ponte Caldelas. La estación sísmica en Agolada cumple 13 años El Instituto Geográfico Nacional dispone de dos sismógrafos en la provincia de Pontevedra. Uno está en Zamáns (Pontevedra) y otro en el municipio de Agolada. Las otras tres estaciones gallegas se ubican en Mazaricos (A Coruña), Lobios (Ourense) y A Pontenova (Lugo). La estación agoladesa está equipada con un sismómetro de banda ancha, un digitizador de tres canales (de 24 bits), un traransceptor VSAT, un receptor de tiempo GPS, una unidad de gestión de comunicaciones, una antena de transmisión VSAT, paneles solares para un consumo de 30 w de la estación y baterías para un funcionamiento durante siete días. El sensor principal está instalado en una cueva. Fue instalada en marzo de 2010. Los continuos movimientos de las placas tectónicas explican que pueda haber hasta 1.000 temblores diarios de magnitud imperceptible para el ser humano. Los daños en edificaciones mal construidas se producen cuando estos movimientos superan una magnitud de 5, y si rebasa los 6, ese temblor es capaz de destruir áreas pobladas en un área de 160 kilómetros a la redonda.