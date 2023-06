La cuarta cuadrilla de jabalí de la Sociedad Deportiva de Caza, Tiro y Pesca de Silleda, O Picoto Caza do Xabarin, trasladará a la Valedora do Pobo la polémica por el acceso a la documentación de la entidad.

Desde esta cuadrilla indican que sus miembros solicitaron por burofax consultar la documentación relativa a las cuentas del colectivo. Ya habían hecho esta petición en la asamblea del 25 de febrero, donde las cuentas quedaron aprobadas por unanimidad. Desde la gestora se les dio cita para el pasado 4 de mayo a la 10.00 horas en la sede del propio colectivo. Podían acudir los interesados o sus representantes, como indican desde la gestora. Pero los afectados indican que “un jueves y a esa hora es imposible que los socios puedan ir a la cita por ser día laborable”, de modo que se pidió a la gestora, por escrito, poder posponer la cita a los dos sábados siguientes, ya que es también en sábado cuando suelen convocarse las asambleas precisamente por la disponibilidad de los socios.

Desde la gestora se indica que no llegó esta nueva petición y que hubo dos personas de la gestora aguardando a las personas que querían ver los documentos. Se les habían preparado todos los papeles relativos a los movimientos bancarios desde el año 2017. Al ver que no se presentaba nadie, “Pérez Caramés envía a varios socios un mensaje de whats app, diciendo que estaba esperando en las oficinas y que nadie se había presentado”. En este sentido, desde la gestora se señala que el mensaje se remitió a dos personas interesadas en ver los documentos: una de ellas no respondió al whats app y la otra indicó que deberían remitirse a esa cuarta cuadrilla.

O Picoto añade que “por transparencia y por el bien de la sociedad pedimos que Pérez Caramés se aparte definitivamente de la sociedad. Su continuidad nos llevaría a la quiebra”. El propio Pérez Caramés confirmó ayer a esta Redacción que no va a presentar candidatura para las elecciones del 7 de julio. Es más, el plazo para presentar listas se cierra el próximo jueves, día 15, y por el momento no se ha formalizado ninguna propuesta. Cabe recordar que en las elecciones de 2019 se impuso la candidatura de Daniel Souto.

Desencuentros desde 2019

Fue ese año cuando se puso en marcha esta cuarta cuadrilla, avalada por 100 firmas de otros tantos socios, por el sindicato Unións Agrarias y por Cobideza. Pero no tuvo la aprobación de las otras tres cuadrillas ya existentes, Monteiros, do Toxa y de Piñeiro, que esgrimían que tenían 26 vacantes y por lo tanto no era necesario un cuarto grupo. Desde entonces, los desencuentros entre esta cuadrilla y la directiva, después con la gestora, han sido constantes.