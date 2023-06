O Centro Cultural Vista Alegre acolle este venres, ás 20.30 horas, a presentación do primeiro libro de Sergio Rodríguez, o poemario Retallos dun home común. O volume está publicado por Edicións Fervenza e contou coa colaboración do Concello de Silleda.

Na presentación, o autor estará acompañado pola actriz e dramaturga Cristina Collazo; a supervisora lingüística do libro, Cristina Quinteiro; o ilustrador do mesmo, Luis Villanueva, e a edil de Cultura do Concello, Mónica González. Ademais, contarase co acompañamento musical de Benxamín Otero.

Retallos dun home común, o título do poemario, xa nos define o interior, os pequenos anacos que forman parte do autor, e permite que saia á luz a faceta poética dun músico namorado da poesía de Fernando Pessoa, pero tamén da poesía que dá a experiencia vital. O lector ou lectora vai atoparse cun conxunto de historias pasadas, presentes e futuras, con amores vividos que xa foron e que non volverán, pero tamén cos amores que quedan e cos que ainda teñen que vir.

Sergio Rodríguez Pena naceu na Bandeira no ano 2000. É oboísta, director e compositor. Forma parte da Banda Recreativa e Cultural de Bandeira e ademais colabora con diferentes agrupacións por toda a xeografía galega. Como compositor, as súas obras e adaptacións foron estreads tanto dentro como fóra de Galicia.