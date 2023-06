A romaría da Santa Minia en Guillar

Á comarca de Deza chegou a devoción a Santa Minia ás parroquias de Santa María de Guillar e San Cibrao de Esperante, coa orixe no célebre santuario que esta santa mártir romana ten en Brión (A Coruña), onde se gardan as súas reliquias e ten famosa e multitudinaria romaría anual dende o ano 1848 en que alí chegou a imaxe procedente de Cádiz.

Estivemos un ano máis na festa de Guillar, que tivo grande concorrencia nas dúas xornadas da pasada fin de semana, con misas solemnes oficiadas polo párroco Alvito García Fente, ás que se sumaron senllas procesións, poxas das andas e pasar baixo delas, facer a ofrenda e bicar a imaxe, ofrecer esmolas e, nas vésperas, a tradicional novena. Na parte profana, houbo sesións vermú e verbenas amenizadas polos grupos Punto Clave, A 2 e a orquestra Tango; e tamén a II Festa Infantil, con inchables e xogos para os cativos, que as tronadas da tarde apenas deixaron gozar. Non faltaron os xantares nas casas con convidados, de xeito que os pouco máis de 150 habitantes da parroquia que se reparten en seis lugares chegaron ao millar nestas xornadas festeiras.

Da igrexa parroquial, reconstruída no barroco de finais do século XVIII sendo cura Pablo A. Abraldes –segundo reza unha inscrición no lintel da porta principal e da grande casa reitoral amurallada–, xa temos versado noutras ocasións e tamén o noso amigo Antonio Vidal Neira ten publicado no seu blog historiadeza.wordpress en base a datos que lle facilitou o citado cura párroco actual, ofrecendo múltiples apuntamentos históricos e artísticos, polo que nesta ocasión só imos deixar constancia aquí do recente achado dun par de sepulcros, unha lauda, unha ara romana e varios elementos da antiga igrexa que se reaproveitaron na nova e tamén na casa reitoral.

Vai para cinco anos localizamos un sartego baixomedieval que medio asomaba por debaixo do muro norte da actual igrexa, que debeu ser un dos que tiña a antiga igrexa e ficou no lugar facendo de cimentación. No interior do templo estaba unha ben labrada lauda con inscrición á que lle falta un anaco de lado, que debeu pertencer a un dos curas que rexeu a parroquia. A lauda pode ollarse agora no exterior, a carón do sepulcro de pedra referido, e dela fixo unha fotogrametría o amigo Álex Negreira.

Días pasados avisounos o amigo Xosé Rodríguez García, que vén facendo de sancristán da parroquia, da existencia doutro sepulcro de pedra saído da antiga igrexa que foi parar ao curro da reitoral, onde, logo de reformalo, se usaba como pía para o gando e que ficaba oculto polas silvas que el mesmo se encargou de rozar.

Tamén da antiga igrexa consérvase a imaxe pétrea da Virxe María, patroa da parroquia, que preside a fachada principal; e no interior, reaproveitada e chantada na parede da tribuna, pode ollarse unha pedra cunha palma policromada gravada, que debeu pertencer a un vello altar.

No actual camposanto hai interesantes lápidas sepulcrais, pertencentes a algúns dos curas que tivo a parroquia que merecen cando menos unha cita.

No exterior do recinto sagrado, mesmo entre a igrexa e a reitoral, e amoreados á beira dun vello castiñeiro, atopamos a base de pedra do púlpito que tivo a igrexa, o contrapeso dun lagar que había na reitoral, a base dunha columna e, o que para nós é máis importante, unha ara romana que debeu ser reutilizada na antiga igrexa e tamén na actual para facer de pé do púlpito. A ara, moi semellante ás que atoparamos hai pouco en Pedroso e Alemparte, está medio soterrada, o que non permite ver se ten algunha inscrición ou relevo na parte inferior, polo que agardamos que axiña se poña á vista nun lugar axeitado.

De Guillar temos versado noutras ocasións sobre os petróglifos das Mamoelas, os miliarios da Torre e Adelán, a fortaleza da Torre e dos hórreos de Adelán e Vistuíde, e aínda habemos contar algo das alvarizas da parroquia e do coto da Campá, con lenda de mouros que fan soar os sinos no burato dunha peneda.