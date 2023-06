El alcaldable socialista de Rodeiro, José Luis Camiñas, asegura que la postulación del exregidor y presidente provincial del PP, Luis López, a la presidencia de la Diputación demuestra que “toda la lista del PP de Rodeiro era un simple relleno, en el que pueden cargarse a todos de un plumazo sin que pase nada”. Fuentes del Partido Popular le siguen situando como el candidato con más opciones, tal como adelantó ayer FARO DE VIGO.

Camiñas se refiere a que López cerraba, como décimo suplente, la candidatura local del PP. Para ser diputado provincial y optar a presidir la Diputación hay que haber sido elegido previamente como concejal. Es decir, para que López cumpla con ese requisito, tendría que dimitir uno de los cinco concejales elegidos del PP y, a continuación, renunciar “toda la lista del sexto hasta el penúltimo suplente”.

Si ocurre esto, “sería reconocer que el PP presentó una lista bluf de personas prescindibles y que, por tanto, el PP carece de equipo y de proyecto para Rodeiro”. Es más, si se producen estas dimisiones en cadena el PP quedaría sin puestos electos y, si en estos cuatro años se produjese otra renuncia, tendría que nombrar como edil a una persona que no se presentó a los comicios de mayo, “lo que supone un evidente déficit democrático”, añade.

Agenda de Rodeiro

De confirmarse el nombramiento de López, Camiñas solicitará de inmediato una reunión para abordar la “agenda de Rodeiro”, en vista de que quien fue regidor de este municipio debe comprometerse con él “para terminar con los graves déficits heredados de la gestión popular”, añade el líder socialista.

Camiñas le exigirá a López que esté a la altura del legado que deja Carmela Silva y que mantenga, como mínimo, el mismo volumen de inversión en el municipio. “A mí no se me pasa por la cabeza que el PP se atreva a eliminar el Plan Concellos, porque si pretende hacer semejante cacicada y volver a los tiempos de Louzán, repartiendo a dedo a unos municipios sí y a otros no, me van a tener enfrente a mí y a un buen número de alcaldes y portavoces municipales de toda la provincia”, adelanta.

Por último, Camiñas recuerda que todas las obras acometidas en Rodeiro en los últimos 8 años fueron pagadas por la administración provincial. “Sería intolerable que ahora diesen un volantazo en dirección al caciquismo con los fonos provinciales para castigar no al PSOE, sino a los vecinos y vecinas de Rodeiro”, concluye.