La 45º Feira Internacional Semana Verde de Galicia se celebra desde mañana, jueves, y hasta el domingo y, como en anteriores ediciones, contará con un gran número de nuevas participaciones en sus espacios expositivos, sobre todo en los salones de alimentación y turismo.

De este modo, en Turexpo Galicia, entre otras novedades, citamos la ruta Huellas de Teresa, las Islas Canarias, una agencia de Nepal o fiestas de interés turístico gallego que acuden por primera vez a Festur o entidades portuguesas como Ponte de Lima, Castelo Branco o Támega-Sousa. A la feria también acude la Agencia para el Desarrollo Turístico de Ucrania (SATD) en un espacio cedido por Semana Verde y destinado a que los visitantes puedan mostrar su apoyo al país firmando en un panel que después será trasladado a Ucrania.

Por lo que respecta a Salimat Abanca, se estrena este año la oferta gastronómica de Cantabria, Ávila o, bastante más lejos geográficamente de Silleda, el estado americano de Wisconsin. El visitante también tendrá la oportunidad de conocer colectivos como la Associaçao para a Promoçao da Gastronomía, Vinhos, Produtos Regionais e Biodiversidade de Portugal. Habrá, además, productores tanto estatales como portugueses que acuden por primera vez para dar a conocer alimentos artesanos, gourmets o ecológicos. Son, en total, 80 novedades alimentarias, que podrán verse de cerca en Alinova y que proceden de estas firmas que se estrenan en el certamen pero también de otras ya habituales.

Forraje en contenedor

Las innovaciones no se ciñen a Salimat, Festur o Turexpo. En los demás espacios de la Semana Verde estarán a disposición del público otras primicias, como sistemas de instalación de tarimas y fachadas de madera con un simple encaje mediante clip; salvaescaleras con apenas instalación o las primeras persianas fotovoltaicas del mundo. Está confirmada la presencia, además, de federaciones ganaderas y criadores que acuden por primera vez, o una solución para la producción de forraje verde en contenedor marítimo, que apuesta por una agricultura sostenible e intensiva sin prejuicio del suelo.

En cuanto a las actividades, la feria multisectorial contempla variedad de propuestas, como una cocina en vivo a cargo de los chefs Martín Mantilla y André Arzúa; novedades en el concurso de tortilla, con competición por grupos y de forma individual; o en Faladoiro, con el cocinero gallego Miguel Mosteiro, el vasco Diego Valdivieso y el andaluz Paco Ybarra.

En cuanto a la naturaleza, el programa incluye talleres organizados por la Dirección Xeral de Patrimonio Natura, centrados en la robótica. Habrá aulas que ponen en marcha los propios expositores, en los que se analiza la seguridad para actividades en el medio rural, el autorrescate de vehículos, la conducción climatológica extrema o el control de hemorragias con aplicación práctica del torniquete.

Caballos, libros y perros

Cabe mencionar otras propuestas, como la presentación del libro Feirear, de José Ramón Castro; un trail de primavera con caballos de pura raza árabe o exhibiciones de mondioring, un deporte canino que combina la obediencia con la agilidad y el trabajo de protección.

Lalín y Silleda promocionarán sus recursos

Tanto el concello de Lalín como el de Silleda acudirán a la Semana Verde para dar a conocer sus recursos turísticos. En el caso de Silleda, acude con un stand de diseño renovado e innovador, en el que no faltará la maqueta de madera del monasterio de Carboeiro ni la réplica de la Virxe do leite. En el plano gastronómico volverán las degustaciones de cinco de las fiestas culinarias que tienen lugar en el municipio: la Festa do Lacón (viernes a las 19.00 horas); Empanada da Bandeira (sábado a las 19.00 horas); dos Callos de Ansemil-Martixe (también el sábado, a la misma hora); Paella de Cortegada (sábado a las 20.00 horas) y Tortilla de Laro (domingo a las 13.30). Además, el sábado y el domingo el stand ofrece cata gratis de rosquillas de Abades. El Concello quiere agradecer la colaboración de todas las comisiones organizadoras en esta iniciativa promocional.

Culinaria ofrece platos sin aditivos ni conservantes

La empresa Culinaria estará ene la stand H4 en el Pabellón 1, en el área profesional. Tiene previsto un programa destinado los cuatro días del certamen tanto a profesionales como a visitantes. Echará mano de una cuidada selección y exposición de platos elaborados sin aditivos ni conservantes, y con materias primas gallegas de primera calidad, entre las que figuran ensaladas, entrantes, carnes, arroces y postres. Los cocineros de Culinaria elaborarán, en total, 3.500 raciones para que pueda degustarlas el público, con la intención de acercarle la cocina rica, casera y natural que se realiza a diario en las cocinas de que dispone la empresa en Silleda y que a diario se traduce en entre 15.000 y 20.000 platos destinados a unos 6.000 comensales de toda Galicia.

I Foro Activistas por un Futuro Rural

Río de Galicia organiza mañana en la Semana Verde, de 11.00 a 12.30 horas en el Club del Expositor el I Foro Activistas por un Futuro Rural. La primera mesa redonda, Vivir y trabajar en el rural. La vida más allá de la ciudad, cuenta con las experiencias de Laura Seoane (tercera generación de Ugasma SL), Nuria Varela (fundadora de Pazo de Vilane) e Inés Rodríguez (fundadora y propietaria de RiR &Co.). Estará moderada por Carmen Lence, directora ejecutiva de Grupo Lence. La segunda mesa, Empresa rural: viabilidad y servicios, está moderada por Cristina Díaz, periodista de Economía Digital. Participan Covadonga Toca (secretaría xeral e apoyo a Emprego de la Xunta); Alfredo Ramos (director de R) y José Antonio Menéndez Lolo, responsable de relaciones institucionales de Endesa en la zona noroeste. Habrá un café posterior.