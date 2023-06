O alumnado de primeiro de Secundaria do instituto Marco do Camballón, de Vila de Cruces, participou onte nun obradoiro de regueifa impartido por Lupe Blanco, gañadora das dúas últimas edicións do festival Espalla Rimas, celebrado en Carballo.

Para o curso que vén, a materia de regueifa seguirá sendo optativa en segundo curso de Secundaria, e mantense a de Oralidade en terceiro. Así, a sesión de onte serviu para achegarlle aos e ás alumnas dunha maneira práctica as posibilidades desta forma de expresión oral na que, por outra banda, están participando a escala galega cada vez máis mulleres.