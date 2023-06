Quedamos en la Porta do Sol y todos acuden puntuales a la cita, así que toca tomar un café en el bar Gran Sol para dar los quince minutos de rigor al alcalde. Pronto, los seis se ponen a hablar y, como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta los protagonistas, con el ciclismo como nexo de unión. La primera bici de BTT que tuvieron, las subidas a los Lagos de Covadonga, los Caminos de Santiago realizados y, especialmente, la Ruta do Salmón, una competición que este año vive su 25 edición y en la que todos ellos fueron protagonistas a lo largo de su historia.

Manuel Castaño es el invitado en este encuentro. Estradense de nacimiento lleva tiempo viviendo fuera de la villa, pero ha sacado tiempo a sus compromisos personales para estar en esta foto. Él fue el promotor de la primera Ruta do Salmón, la realizada en el año 1995, siendo por aquel entonces una pionera a nivel gallego, donde la modalidad del BTT comenzaba a darse a conocer. Han pasado 28 años de aquella primera edición. Solamente en tres ocasiones no se pudo organizar, la primera vez en 2007, por problemas de calendario, y las dos siguientes en 2020 y 2021, por culpa de la pandemia. El próximo sábado se realizará por tanto la edición número 25 de la carrera, un momento especial para el que se reúnen algunos de sus protagonistas. Por orden cronológico el siguiente en aparecer en la historia de esa ruta en BTT sería Ricardo Terceiro, del Club Ciclista Estradense, una de las figuras más importantes en la historia del ciclismo en el municipio. Castaño encontró en él el apoyo necesario para sacar adelante su idea de crear una ruta de bicicletas de montaña, especialmente a nivel de papeleo y material. Además, la ruta se quedó unida para la historia a la organización de la Festa do Salmón, en sus inicios organizándose el mismo día y posteriormente en días cercanos como forma de dar a conocer la principal celebración gastronómica estradense. Desde la organización contaban con un centenar de ciclistas pero reunieron a 175 que agotaron los avituallamientos. Esa primera edición sirvió para aprender de los errores pero también ayudó a la proliferación de este tipo de rutas en BTT no competitivas por toda Galicia. Muchos de los amigos que se acercaron a estas primeras ediciones se valían de la experiencia para organizarlas después en su tierra. Eso hicieron por ejemplo en la comarca dezana, quienes contaron incluso con el asesoramiento de Castaño para poner en marcha una ruta similar poco después. La Ruta do Salmón fue consolidándose edición tras edición, apareciendo relevo en la organización. En manos todavía del Club Ciclista Estradense Javier Leis y Carlos González “Rufino” –otro de los protagonistas de la imagen del día– tomaban el relevo de Castaño en la preparación de los recorridos y la señalización. En el año 2003 nace la Peña Ciclista Bikestrada, una entidad ya enfocada específicamente a los ciclistas de bicicleta de montaña. José Manuel Fondevila –también en la foto– fue su primer presidente, con Benigno Carballo como vicepresidente, Carlos González como secretario y Francisco Mosquera como tesorero. Ambas entidades acordaron la cesión de los derechos federativos de la Ruta do Salmón, que a partir del año 2004 pasa a ser organizadas por Bikestrada. A partir de ahí y hasta ahora, ya con Juan Vilariño como presidente, la Ruta do Salmón fue aumentando número de participantes hasta llegar a los rondar los 500 inscritos en sus últimas ediciones. Llegado el alcalde, se acabó la conversación sobre ciclismo y tocó meter algo de barriga para la fotografía ante la estatua del salmón antes de volver a sus quehaceres diarios, no sin antes dejar fijada la cita para el próximo sábado. Manuel Castaño | Promotor de la primera edición de la Ruta do Salmón “Todo tenía un componente de aventura” –¿Cómo recuerda los inicios de la Ruta do Salmón? –En aquella época yo ya llevaba un tiempo practicando bicicleta de montaña y estaba escribiendo un libro de rutas de montaña que se publicó el mismo año de la primera edición, en 1995. Recuerdo que le propuse a Ricardo Terceiro y al Club Ciclista Estradense organizar una ruta que era pionera. En Galicia, con bicicleta de montaña, yo no conocía otra. A los ciclistas de aquí no les gustaba especialmente los caminos de tierra pero mi idea era organizarla para dar a conocer esta tierra, con el río Ulla y sus afluentes, la Festa do Salmón y, de paso, realizar una actividad deportiva lúdica. –¿Cómo conoció usted el BTT cuando pocos lo practicaban en Galicia en esa época? –La BTT en España comenzó a introducirse en torno a 1990 o 1991. En esos años empezaron a salir las primeras revistas especializadas. En aquella época no había telefonía móvil ni nada era digital como ahora. Los ordenadores punteros tenían un disco duro de 25 megas. A pesar de eso, cada vez iban apareciendo más bicicletas de montaña y a hacerse más populares. Sin embargo, unos años antes en 1989 ya las había conocido en Andorra. Eran bicicletas que nunca había visto. Me quedé enamorado de ellas. Por aquel entonces se les llamaba bicicletas de montaña, porque tuvieron mucho éxito de inicio entre los montañeros. Ahora se llaman BTT, bicicletas todo terreno, creo una denominación mejor. –¿Contaban con esas 175 personas en su primera edición? –No, para nada. Hoy cuentan con más de 400 participantes pero en aquel momento esta era una actividad minoritaria, así que nadie contaba con tanta gente. Las previsiones eran de unas cien personas. Vino gente de Pontevedra, Vilagarcía, Santiago, Lalín... muchos ciclistas teniendo en cuenta que en aquella época no era tan fácil darse a conocer. También fue complicado realizar las rutas, porque en aquella época contábamos en Galicia con mapas aéreos de 1950. Con esos mapas topográficos, una brújula y un altímetro, tenías que apañarte. Todo tenía un componente de aventura. En esos inicios nunca imaginé que esta Ruta do Salmón iba alcanzar 25 ediciones.