Ucrania tendrá una presencia muy especial en la Semana Verde de Galicia, que se celebra entre los días 8 y 11 de junio en Silleda. La Agencia para el Desarrollo Turístico de Ucrania (SATD) estarán presente con dos representantes del Ayuntamiento de Kiev, Krasiuk Sofiia, especialista en recursos humanos, y Kovalchuk Roman, jefa de la división de actividades turísticas. Estarán presentes en un espacio cedido por la feria, destinado principalmente a que los visitantes puedan mostrar su solidaridad al país invadido por Rusia, firmando en un panel que se llevarán a Ucrania.

Será una de las propuestas del XII Salón Turístico de Galicia (Turexpo), que se celebra conjuntamente con la IX Feria de Fiestas de Interés Turístico (Festur) y de forma paralela a la 45ª Abanca Semana Verde de Galicia. Su área expositiva contará con multitud de propuestas tanto de España como de destinos internacionales, entre los que destacan los portugueses, pero entre los que también figuran empresas de lugares como Nepal.

En Festur, que cuenta con el apoyo de la Axencia de Turismo de Galicia, estarán representadas cuarenta fiestas gallegas de interés turístico. Éstas, con reconocimiento de carácter internacional, nacional o autonómico, se celebran en 31 concellos, que participan en el área expositiva de forma individual o a través de agrupaciones. Algunas llevan a cabo degustaciones o exhibiciones, en función de su carácter.

Están presentes, con vistoso material y, en algunos casos actividades en sus stands, A Rapa das Bestas y la Festa do Salmón de A Estrada; Festa do Queixo, de Arzúa; Festa da Filloa de Lestedo y Entroido dos Xenerais do Ulla, de Boqueixón; Festa da Castaña e Filandón de Músicas, de Folgoso do Courel; Feira do Cocido de Lalín; O Naufraxio, de Laxe; Festa do Melindre e da Respostería Tradicional, de Melide; As San Lucas, Semana Santa y Mercado Medieval, de Mondoñedo; Xuntanza Internacional de Gaiteros, de Monterrei; Feira de Santos de Monterroso; Festival Internacional Mundo Celta, de Ortigueira; Pemento de Herbón y A Pascua, de Padrón; O Percebe do Roncudo, de Ponteceso; Mostra do Aceite de Quiroga; Romaría da Saínza, de Rairiz de Veiga; Xenerais da Ulla, de Silleda y de Vedra; Pescada do Pincho de Celeiro y Semana Santa de Viveiro; O Pemento de A Arnoia; A Istoria e Feira-Exposición de Exaltación do Viño da Zona do Ribeiro, de Ribadavia; O Polbo de O Carballiño; A Troita de A Pontenova; Folión de Carros de Chantada; Gran Premio de Carrilanas de Esteiro, de Muros; O Viño de Amandi, de Sober, y Asalto ao Castelao y A Faguía do Carnés, de Vimianzo.

También se promocionan las fiestas del Pan de Cea, de San Cristovo de Cea; Galo de Curral, de Vila de Cruces; Bonito de Burela, Carneiro ao Espeto de Moraña; y las citas de A Empanada de A Bandeira y A Tortilla de Laro, de Silleda, realizando todas ellas degustaciones en distintos momentos de la feria. Además, está presente la Mostra do Encaixe de Camariñas, que realiza demostraciones con la presencia de palilleiras.

Herramienta digital para gestionar granjas La Consellería do Medio Rural y la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia presentarán en la Semana Verde la nueva herramienta informática de gestión de explotaciones agrarias Xeaga, relacionada con el cuaderno digital recogido en la Política Agrícola Común (PAC). Es un sistema incluido en la Plataforma AGRO 4.0, que ofrece también otras herramientas, caso del observatorio de parcelas, y que sienta las bases para su aplicación en otros ámbitos, como la ganadería, el vitícola o el desarrollo rural. El viernes, día 9, habrá una charla sobre la Geolocalización como oportunidad de automatización de registros. Los productos gallegos se promocionarán en Salimat mediante las Experiencias de calidad, promovidas por la Agencia Galega da Calidade Alimentaria, en las que habrá catas de vino y mieles y degustaciones de quesos, de Ternera Gallega o de Tarta de Santiago.