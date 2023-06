Loimil e Dozón prefiren xantar fóra

A parroquia estradense de Loimil acolleu onte na súa Carballeira da Saleta, a xa máis que asentada Festa do Año ó Espeto. O evento sumou así a súa viséximo primeira edición, con todas as expectativas superadas, como de costume. A organización contou uns 350 asistentes ao xantar popular onde o año era, por suposto, o prato estrela. En concreto foron once pezas as que se cociñaron para alimentar a todos os comensais, que se sentaron á mesa a iso das dúas da tarde, despois de teren asistido á bendición do campo e á lectura do pregón por parte da actriz Cristina Collazo. O ambiente non podía ser mellor, acompañado polo bo tempo da mañá. Pero ademais, a organización levou a grata sorpresa coñecer que a pregoeira compuxera un tema en especial para converterse no himno oficial desta cita gastronómica. Finalmente, puxeron o peche de ouro coa música do grupo de gaitas Sin Son e os Sharky Show Music.

Na Gouxa onte non era xornada de feira (ten lugar os días 11 e 23 de cada mes), pero o ambiente era moi similar, pola súa Festa da Carne al Caldeiro e Bola con Torresmos. pasadas as 12.00, os postos empezaron a preparar o productos, nunha xornada na que estaba previsto degustar 300 kilos de torresmos. Fóra do recinto feiras, como noutras edicións, había varios postos de venta ambulante, e dentro, un podía mercar abalorios feitos en coiro ou antigüedades. A charanga Ardores encargouse de amenizar a festa, na que non faltaron autoridades políticas locais e dos municipios veciños.