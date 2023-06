Ao mal tempo, boa cara. Ou boa música, que tamén podería ser o refrán polo que optaron onte moitos dos centros de asistentes aos XXIV Encontros de Música Tradicional no mosteiro de Carboeiro, en Silleda.

A programación arrancou ao mediodía coa sesión vermú e a poxa das andas, que nestas máis de dúas décadas de tradición xa é unha das actividades máis asentadas da xornada. A procesión de Santa Ferreña, patroa dos Encontros, estivo acompañada polos papamoscas de Viravolta e o xantar tivo unha moi acaída banda sonora de música tradicional ata que, cando xa estaba no seu final, empezou a saraiba. O tempo chuvioso e frío condicionou parte dos actos previstos para a tarde, e moitos dos asistentes decidiron marchar a última hora da tarde. E, ainda que Santa Ferreña lle plantou cara á treboada, non se pode loitar contra os elementos. Non é un refrán, é a frase do rei Felipe II cando coñeceu a derrota da Armada Invencible en augas británicas e francesas.

Xogos e exposición

Ainda que, como deciamos, o programa tivo que adaptarse á situación de chuvia, a xornada contemplaba unha exposición, Da túa man para a miña, de Fran Rodríguez Casal, e na que tamén se puideron contemplar diversos títeres de Viravolta. Esta mostra é moi acaída coa filosofía dos Encontros, pois fai fincapé na perda do rural galego e da filosoía de comunidade que o acompañou ata hai poucas décadas. Porque os Encontros, precisamente, combinan a música tradicional, pero tamén a narración oral, a través neste caso do contacontos Celso Fernández Sanmartín e un espazo de xogos populares e tradicionais aptos para todas as idades.

Nesta edición tampouco podían faltar membros da plataforma Non ao vertedoiro de Campomarzo. Nun posto preto do mosteiro, informaron aos presentes das iniciativas que están levando a cabo os veciños de Manduas, Pazos e Abades para frear a reapertura do antigo depósito de residuos de construcción, que nesta nova etapa funcionaría durante máis de 20 anos como vertedoiro dun longo listado de residuos indsutriais non perigosos.