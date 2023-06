Las raíces agoladesas del Conde Filipino

Luis Manuel Valentín Rodríguez-Varela Sancena Das Seixas y Arellano de las Casas, conocido como El Conde Filipino, fue un criollo ilustrado, pionero nacionalista filipino y reformista. Español de pura sangre, nacido en Filipinas, trabajó cuanto le fue posible por la dignificación y encumbramiento de las razas indígenas. Se presentaba como un honorable hidalgo español filipino. Sus padres eran naturales de San Juan de Santa Comba, en la Jurisdicción de Ventosa, que emigraron a Manila (Filipinas), donde nació el 13 de febrero de 1768. Falleció en Sevilla el 7 de diciembre de 1824.

Su padre, Alejando Luis Rodríguez Varela, nació el 16 septiembre de 1714 en Santa Comba, hijo de Domingo Antonio Rodríguez y Josefa Varela das Seixas. Muy joven, acompañado de su padre, abandona su aldea natal en Agolada para emprender un largo viaje que le llevaría a Filipinas. Su tenacidad y constancia hicieron que pronto triunfase en el comercio de Manila, disfrutando de la confianza del general Domingo Antonio Otero Bermúdez de Sotomayor, alguacil mayor del Santo Oficio de la Inquisición de las Islas Filipinas, nacido en la parroquia de Duxame (Vila de Cruces).

Alejandro Rodríguez Varela llegó a ser capitán, alcalde de Manila (1725-1779) y diputado del Consulado. Se casó con María Tomasa Memije, hija de José Antonio Mamije y Quiroz y Magdalena Eguiluz, padres de José (canónigo de la Catedral de Manila), Ignacio, Joaquín, Alejandro y Ana Rodríguez Varela Memije. Enviudó y se casó en segundas nupcias con la española Bernarda Sancena Arellano, con quien tuvo a Luis Rodríguez Varela, El Conde Filipino.

Alejandro Rodríguez Varela formaba parte de un grupo de ciudadanos de origen hispano que consiguieron establecer un importante comercio entre Manila y Acapulco. Estableciendo lazos comerciales, entre otros, con Otero Bermúdez y Blanco Bermúdez, originarios de Duxame (Vila de Cruces) y con el padre de su mujer, José Antonio Memije, alcanzando un relevante puesto en el mundo mercantil filipino. Con 30 años ya formaba parte del Cabildo Secular de Manila, junto con el general Otero Bermúdez y José Antonio Memije.

Su hijo Luis Rodríguez Varela nació en Tondo (Manila) el 13 de febrero de 1768. Siete días más tarde, el 20 de febrero, fue bautizado por el secretario de Cámara y Gobierno del Arzobispado de Manila, Nicolás Dorotheo Masancay y Coronel en la capilla del Sagrario de la Catedral de Manila. Fue su padrino el bachiller José Varela, del Real Colegio de San José. Se casó con María Isabel Mir y fueron padres de dos hijos: Mariano y Rita.

Luis Rodríguez Varela destacó por su gran capacidad intelectual, estaba dotado de una memoria prodigiosa. En plena adolescencia, a la muerte de su padre, se decidió a cruzar el charco, para estudiar en la Universidad de Reims (Francia), durante el Siglo de las Luces, para formarse en la cultura enciclopédica. Esto parece rotundamente falso, no hay ningún documento que pueda demostrar su estancia en Francia. Antes de su destierro en Cádiz en 1823, solamente había salido de las Islas Filipinas para ir a China a los 18 años como aprendiz de comerciante bajo la tutela de Ventura de los Reyes, como comenta en uno de sus escritos. No se tienen más noticias de sus estudios.

A los diecinueve años, en 1787, inicia su carrera administrativa como regidor del Cabildo de Manila, por renuncia que en él hizo José Teodoro García de Arias, satisfechos los mil quinientos pesos valor del título. El 25 de agosto de 1789, el gobernador y capitán general de Manila, Félix Berenguer de Marquina, le libró el correspondiente título de regidor de la ciudad. El 1 de septiembre de 1789 fue admitido como regidor, después de jurar sobre un misal abierto, prometiendo no comerciar en abastos, guardar sigilo de lo que se trate en las juntas de dicho Ayuntamiento y defender los fueros y privilegios de la dicha ciudad, con lo cual se le dio posesión, en debida forma y sentándole en su correspondiente asiento.

En 1790, con motivo de la celebración, en Manila, de las fiestas de coronación de los reyes Carlos IV y María Luisa, es nombrado con el cargo honorífico de alférez real del Ayuntamiento de Manila, con el que se designaba al regidor a cuya costa corrían ciertos gastos. Era el encargado de portar el estandarte real en los actos protocolarios y en otras ocasiones. En estas fiestas pagó de su propio dinero los festejos y agasajos, revelándose al propio tiempo como el más fervoroso devoto de los reyes, a los que exaltó en discursos y pequeñas composiciones en verso.

Nobleza de Agolada

Esta participación destacada en la proclamación de Carlos IV y la defensa en sus escritos de la lealtad de los filipinos al rey, fue lo que le motivó a solicitar la concesión de la Orden de Carlos III, que el monarca le concede en decreto de 28 de febrero de 1791. Fue el único descendiente de españoles, nacido en Filipinas que ostentó la citada condecoración.

Para recoger este título necesitaba probar su nobleza. Eso no fue problema, ya que sus familiares de Agolada se encargaron de que la información de nobleza fuese autentificada por el abogado José Santalla y Mella, corregidor de la Jurisdicción Abeancos, dando fe de la misma en julio de 1792 el escribano real Andrés Antonio Boquete y Basadre. El 29 de diciembre de 1792 fueron aprobadas las pruebas de nobleza presentadas por Luis Rodríguez Varela, en las que quedaba demostrada su legitimidad y nobleza, cristiandad, arreglada vida y buenas costumbres. La legalidad de las pruebas fue puesta en entredicho, en el año 1960, por Antonio Taboada Roca, en un artículo en el que cuestionaba la autenticidad de la documentación presentada.

Cuando llegó a Manila la noticia de la concesión de la Cruz de Carlos III, Rodríguez-Varela estaba al frente de la alcaldía mayor de Pangasinán (provincia en la región de Ilocos), de la que fue cesado por el gobernador de Filipinas Rafael María de Aguilar Ponce de León, entre otras razones, por un descubierto en la Real Hacienda de más de 17.000 pesos, motivo por el que fue apresado y embargados sus bienes. En el juicio de residencia, en el que se sometieron a revisión sus actuaciones, salió a la luz que había recibido un cohecho de 500 pesos de unos sangleyeses, emigrantes chinos, a quienes había cedido la cobranza del peso merchante que la ciudad cobraba a las embarcaciones extranjeras, delito que para el juez Agustín Ignacio de Emparán era motivo para no imponerle las insignias de tan alta condecoración. El gobernador también se negó, con la excusa de que él no pertenecía a ninguna orden militar. Finalmente, y ante las quejas de Rodríguez Varela a Madrid, la Cruz de Carlos III se la impuso, en junio de 1800, el conde José de Avilés y Maón.

Tres años después, solicita a la Corte un título de nobleza de Castilla, que le fue expedido, por el propio Carlos IV, con el nombre de El Conde Filipino, en Aranjuez a 18 de enero de 1795. Tal merced no llegará a la efectividad definitiva porque no se expidió la real cédula de confirmación del título, por lo que nunca figuró en las listas oficiales. Rodríguez Varela, no obstante, lo usó, indebidamente, en las portadas de sus folletos, después de cinco o seis apellidos que solía poner.

Hasta 1805 desempeñó en el Ayuntamiento de Manila el cargo de alférez real. En 1810 declaraba haber sido, durante tres años, alcalde mayor de una de las provincias del archipiélago filipino. A finales de 1815 fue desposeído de su cargo de regidor perpetuo. En 1820, siendo corregidor y capitán de guerra del partido de Tondo, se produce una revuelta popular, en que se considera a Rodríguez Varela uno de los principales incitadores de las iras contra más de trescientos extranjeros (no españoles) –chinos, franceses e ingleses–, por considerarlos responsables de envenenar las aguas del río Pásig, causantes de una epidemia de cólera y viruela.

Deportado a Cádiz

En noviembre de ese año aparecieron unos pasquines en contra de las autoridades coloniales y peninsulares colgados en la puerta de la Iglesia de Santa Cruz, y Rodríguez Varela fue encarcelado acusado de escribirlos y pegarlos. El 18 de febrero de 1823, el Conde Filipino y un grupo de criollos que se llamaban Hijos de la Patria fueron deportados en la fragata mercante Victoria a Cádiz por el gobernador general Juan Antonio Martínez, acusados de conspirar contra el gobierno local español, por oponerse a los peninsulares y trabajar por un cambio radical en la colonia. En setiembre, hallándose en el Puerto de Santa María (Cádiz), escribió sus últimos trabajos, exaltando la figura del Duque de Angulema e intentando reivindicarse con una poesía y un memorial a Fernando VII, en el que pide al rey que mande muchos frailes a Filipinas.

En 1824 la Sala de Justicia del Supremo Consejo de Indias se hizo eco de la causa y el 13 de septiembre falló a favor de los deportados filipinos, argumentando que el capitán general no había tenido motivo fundado para exiliarlos; además, le condenó al abono de los gastos y a ser resarcidos por daños y perjuicios. El fallo fue confirmado definitivamente el 20 de agosto de 1826, en el que se confirmaba el derecho a poder regresar a Filipinas y que el procedimiento no ocasionase perjuicio alguno en la opinión, fama y respectivas carreras de los reos. Era ministro de Gracia y Justicia Francisco Tadeo Calomarde y Arría, que suspendió el cumplimiento de la ejecución de la sentencia del Consejo, retuvo a los filipinos en España, expidiendo una Real Orden pidiendo informes a Manila sobre los inconvenientes que pudiera ocasionar el regreso de los desterrados. A pesar del veredicto favorable del Tribunal y de las innumerables reclamaciones que hicieron, tuvieron que trascurrir algunos años para que se les permitiese regresar a Manila. Nunca fueron indemnizados por esos perjuicios y menos compensados por los males que tuvieron que padecer.

Además de la política, la literatura fue para Rodríguez Varela su pasión. Su carrera literaria parece que se inicia en 1790. Sus escritos fueron muchos, pero sólo una pequeña parte de ellos llegó a ver la luz pública, nunca quiso venderlos. Se han hecho de tal rareza, que los que se conocen son ejemplares únicos. Publicó una serie de libros que abogaban por un cambio social radical en Filipinas, inspirado en la Ilustración y la Revolución Francesa y quería limitar la intrusión china en el archipiélago reforzando las empresas y asociaciones locales. También abogó por la apertura de universidades para enseñar materias como medicina, matemáticas y navegación, así como escuelas primarias gratuitas para los pobres.

Carrera literaria

Fue el único panfletista de principios del siglo XIX en Filipinas. Sus escritos tienen un marcado sabor autobiográfico, surgen asociados a los principales hechos de su vida, reflejan su estado de ánimo y sus ideas. La agonía del siglo XVIII, le inspiró tres panfletos, escritos en 1799, titulados Año dorado, Siglo ilustrado y Fin de centuria. Estos folletos desagradaron a los elementos ortodoxos de Manila y mucho más con la publicación de La dedicatoria al templo de la verdad, en 1803, donde los representantes eclesiásticos le cerraron totalmente sus puertas, supuestamente por el enfrentamiento con el padre agustino Fray Tomás Cañón.

En 1809, como reacción a la invasión napoleónica, publicó su primera obra, Proclama Histórica, “destinada a animar a los vasallos que Fernando VII tenía en Filipinas a que defendiesen a su rey del furor de su falso amigo, Napoleón, primer emperador de los franceses”. Como expresa el título, la obra está llena de sentimientos prehispánicos. Ese mismo año publica tres obras poéticas: Elogio a las provincias de los Reinos de la España europea, Elogio a las mujeres de España y El Parnaso Filipino, su obra más importante. Un año después, el gobernador general de Filipinas, Mariano Fernández de Folgueras, le dio licencia para imprimir las cuatro obras citadas, alegando el fiscal de la Audiencia, que “nada contienen contrario a las leyes y buenas costumbres y son un testimonio de su celo patriótico”. El Parnaso Filipino tiene el mérito de ser el primer libro sobre Filipinas en castellano puramente literario y no didáctico ni religioso. En 1813 publicó Glorias de España y Filipinas, donde defiende ardorosamente la Constitución de 1812.

Sus escritos fueron tachados de sediciosos y revolucionarios por intelectuales españoles. Lo tildaron de precursor del nacionalismo filipino. Por esta faceta fue ultrajado y todo esto hizo que lo desposeyesen del título de regidor a finales de 1815, pero siguió luchando y en 1820 fue nombrado miembro de la Sociedad de Amigos del País de Filipinas. Fue un precursor ideológico y literario de reformistas filipinos como el padre José Burgos y José Rizal.

El Conde Filipino, después de renunciar a sus puntos de vista liberales, falleció en Sevilla el 7 de diciembre de 1824. Así acabó la vida política de este defensor de los nacidos en Filipinas y para los cuales deseó los mismos derechos políticos que los que tenían los nacidos en España. Tales ideas estaban en contra de las que defendían los peninsulares residentes en Filipinas, de ahí las burlas de que fue objeto y la persecución que padeció. Fue un hombre extremadamente caballeroso y honrado; baste decir que, a pesar de los cargos importantes que desempeñó, no dejó nada a sus hijos.

[NOTA: Resumen del artículo titulado Don Luis Rodríguez Varela ‘El Conde Filipino’ (1768-1824):Xenealoxía e linaxe, publicado por Antonio Vidal Neira y José Ramón Pérez Salgado en el anuario Descubrindo Nº 14, del Seminario de Estudos de Deza].