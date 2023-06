El sector local de transporte carece de relevo generacional y de profesionales cualificados

La carestía de personal en el sector transporte es general y desde hace ya unos años se viene notando también en el ámbito local. Varias empresas de Deza y Tabeirós dedicadas a este servicio coinciden en que faltan trabajadores y que más que una situación puntual, a todas luces es una tendencia preocupante.

Lo cierto es que no existe relevo generacional. Este oficio ha ido dejando de seducir a los más jóvenes hasta el punto de que, según los datos publicados por la Asociación de Transporte Internacional por Carretera (Astic), siete de cada diez chóferes tienen más de 50 años. José Manuel García, de Transgolada explica que el movimiento de trabajadores que se produce actualmente en el sector es “únicamente gente que ya lleva años en esto y busca mejores condiciones, pero no hay nuevos trabajadores”. Esto lo ha puesto a él en una tesitura compleja en alguna ocasión, la más reciente fue ahora, cuando un trabajador se puso de baja: “tuve muchos problemas para encontrar sustituto”, afirma.

En algunos casos, la falta de personal hace que las empresas tengan sus camiones parados, lo que supone una bajada obligada en el volumen de trabajo y por lo tanto en los beneficios. Así lo cuenta Antonio Domínguez, de Domínguez Piñeiro: “sé que hay gente con los coches parados”. “Hace poco me llamaron de una compañía del sector en Santiago porque necesitaban tres conductores y al preguntarles cuántos coches tenían en la flota, me dijeron que seis” señala. Pese a la grave falta de profesionales del volante, el empresario dezano matiza que esta radiografía “puede aplicarse a muchos otros oficios en los que está pasando esto, como es la albañilería o la fontanería”. En general, tanto él como José Manuel García comparten un análisis y es que la dureza de estos empleos dificulta que los jóvenes se interesen en ellos. Algo que el responsable de Transgolada reduce a que “ahora todo el mundo quiere ser funcionario”.

Alberto Blanco, de Autocares Presas, secunda la postura de sus compañeros de gremio: “ya hace unos años que se nota que cada vez hay menos gente para trabajar, y joven mucha menos”. Para él, el motivo de esta carestía tiene que ver con que “es un sector muy complicado, cuando otros descansan hay que trabajar, pasas días fuera de casa...”. Aunque al igual que Domínguez, considera que esta “es la tendencia generalizada en muchos otros sectores”.

Los que se ganan la vida en la carretera comprenden que las condiciones no resulten atractivas para esos jóvenes que están ahora ingresando en el mercado laboral: “el sacrificio que conlleva no está compensado con los beneficios que sacas” dice García, y añade: “es tirar piedras en mi propio tejado pero no está bien pagado, se cobra normal y tienes que pasar semanas lejos de casa, es imposible conciliar”. Mientras que Blanco ve que no es tanto “una cuestión de dinero, sino la falta de tiempo, de estabilidad y de conciliación”.

Parece que al gremio le ha llegado la hora de revisarse y mejorar en esos aspectos en los que le cuesta conectar con las nuevas generaciones, pues cada vez se aproxima más un futuro en el que los actuales chóferes se retiren y no haya gente para tomar el relevo. En esta línea, el responsable de Transgolada es claro y conciso: “el sector tiene que unirse”. Pues la fragmentación de este genera en ocasiones tipos de competencia desleal que dificulta que los contratos sean justos en relación al esfuerzo realizado: “este sector puede ser usurero, la competencia está esperando a que te vaya mal para sacarte los clientes, si saben que pides una cantidad y ofrecen hacer el trayecto por menos...por eso no avanzamos”, sentencia García.

Trabas para poder acceder al mercado laboral

Si ya es difícil seducir a los jóvenes para que se profesionalicen en el sector del transporte, la cosa se vuelve todavía más complicada si se tienen en cuenta las trabas con las que se encuentra aquel que sí quiere acceder a estos empleos. En primer lugar, deben pagar un carné de conducir específico cuyo precio oscila entre los 3.000 y los 4.000 euros. A mayores, deben presentarse a una formación conocida como el CAP, que también supone dedicarle un número importante de horas. Por este motivo, los empresarios de la zona ven recomendable aligerar estas trabas con ayudas de la administración para financiar estos trámites, puesto que están convencidos de que de mucha gente no se anima por el desembolso que supone especialmente el carné.

Conciliación, la asignatura pendiente

Como ya comentaban antes los profesionales de este gremio en la comarca de Deza, el trabajo de transportista no es sencillo. A menudo supone desplazarse largas distancias, dormir fuera de casa, además de un desgaste físico importante por mantenerse durante horas en la misma postura, entre otras cosas. Hay dos cuestiones que necesitan un replanteamieto: el salario y la conciliación. El tiempo se ha vuelto un bien crucial, pero el dinero es igual de importante. Antes esta se consideraba una profesión bien remunerada, pero los chóferes locales coinciden en que esto ha cambiado.