A Xunta de Galicia recoñeceu e premiou os proxectos innovadores dun total de 21 colexios e institutos galegos, ideados no marco do proxecto “Polos Creativos” postos en marcha pola Consellería de Educación. O titular deste departamento do Goberno galego, Román Rodríguez, participou nas xornadas de exhibición destes ‘polos’, celebradas onte na Cidade da Cultura, en Santiago. Entre os premiados desta primeira edición deste programa atopábase o colexio Pérez Viondi da Estrada.

O centro estradense participou no reto de “Mellor solución de accesibilidade e convivencia”, levándose un dos accésits concedidos polo xurado. O Pérez Viondi presentou una maqueta dunha cidade inclusiva. Para levala a cabo colaboraron con diferentes asociacións e colectivos, como foron Cogami Santiago, Fademga, Amigo e Sarela Cerebral de Compostela. Lanzáronse seis retos: mellor material científico-matemático, mellor material didáctico-demostrativo, mellor proxecto artístico, mellor solución de accesibilidade e convivencia, mellor recurso de comunicación cultural/social e mellor proxecto de fomento de hábitos de vida saudable. En total, presentáronse 75 propostas, das cales foron seleccionadas as 21 mellores a razón de seis de centros de Primaria e outros seis de Secundaria que se alzaron cos primeiros premios, 8 accésit e unha mención de honra. Román Rodríguez puido comprobar na visita aos expositores onde os centros galardoados exhibían as súas propostas, realizadas a raíz dun reto lanzado pola Consellería que consistía en elaborar iniciativas a partir do material de refugallo que se lles enviou co material dos Polos Creativos (caixas, palés, plásticos...). Entre os proxectos que visitou estaba o do colexio estradense, interesándose polo proceso para a creación da súa maqueta.