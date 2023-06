A compañía teatral Ghazafelhos visitará a Biblioteca Municipal da Estrada, “A Casa das Letras”, co seu espectáculo A máquina do tempo, no que Pepablo Patinho e Montse Piñón, acompañados dunha rechamante escenografía, farán un percorrido ao longo da historia da humanidade.

A actividade, que está encadrada dentro do programa de dinamización da lectura Ler conta moito, está dirixida a nenos de entre cinco e once anos. Terá lugar o sábado 17 de xuño, ás 11:30 da mañá, na sala de actividades da biblioteca. O espectáculo é de carácter gratuíto, aínda que para poder asistir será necesario adquirir previamente as entradas no mostrador de atención da biblioteca. As entradas poderán recollerse a partir deste luns.