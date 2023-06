Ao acubillo da arte das palabras

Co gallo de fomentar a lectura entre os seus alumnos, os centros educativos organizan diversas actividades ao longo do curso académico. No CEIP Plurilingüe de Silleda teñen unha xa asentada desde hai anos baixo a denominación de Paraugas Literario, que conta co engadido de brindar unha actividade aberta ás familias e ao público xeral, aos que, ademais, convidan explicitamente a participar. No colexio estradense de Figueiroa onte a protagonista literaria foi a poeta Ana Brey Lamas, de Berres.

Toda a comunidade educativa do colexio público de Silleda participou na actividade que, ante a ausencia de chuvia, tivo lugar na Praza Juan Salgueiro. Alí foron acudindo por cursos durante toda a mañá, comezando cos máis cativos, que contaron adiviñas e recitaron pareados e outras rimas, como O peixe arcodavella, Paxariños piadores, A xoaniña rosmona ou As pousadeiras do rei. Nenos e nenas recibiron o aplauso dos seus mestres, dos seus familiares e dos veciños que foron formando un corro ao redor dos simbólicos paraugas abertos nunha esquina da praza feiral, onde ata as árbores rezumaban literatura, pois delas penduraban fotos e nomes de paxaros feitos polos nenos de Infantil con códigos QR para oír como canta o paxaro.

A rapazada do primeiro ciclo de Educación Primaria leu fragmentos de obras como O coelliño branco e A volta ao mundo, que logo os dunha aula de terceiro utilizaron nun pasapalabra, sen esquecer a omnipresente poesía. O nacemento do dragón foi posto en escea polos cativos da outra clase de terceiro. Os de cuarto deron lectura ao seu proxecto e viaxaron á Illa misteriosa de Julio Verne. Logo viñeron máis recitais poéticos a cargo da chavalada do terceiro ciclo para rematar a actividade coa obra de teatro As cousas de Don Paco.

No CEIP Figueiroa, a actividade consistiu nunha lectura do poemario Garabatos de hilo en seda por parte da súa autora, Ana Brey Lamas. A literata de Berres tirou dos seus propios versos para animar ao alumnado de quinto de Primaria a mergullarse no mundo dos libros.