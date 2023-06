“Mi padre me aconsejó que hiciera sus temas míos y que no intentara imitarlo”

El monasterio de San Pedro de Vilanova, en Dozón, acogerá mañana a las 17.00 horas un espectáculo en directo que rinde tributo a la figura de Juan Pardo. Repasando las mejores canciones del músico gallego desde sus comienzos con Los Brincos, pasando por su etapa con Juan y Junior, hasta sus canciones compuestas para Rocío Jurado, Mari Trini o Los Pecos, entre otros. Su hija, Lys Pardo forma parte de este proyecto en clave acústica.

–Vamos con la pregunta del millón: ¿cómo se encuentra en la actualidad Juan Pardo?

–Pues, está estupendo y disfrutando de la vida, de la jubilación, que es lo que tiene que hacer y feliz porque yo esté ahora dando conciertos en Galicia.

–¿No hecha de menos subirse a los escenarios para cantar?

–La verdad es que no. Mi padre es de los casos raros que cuando se ha jubilado fue porque realmente le apetecía y se ha puesto a hacer otras cosas que también le apetecía, como pintar, estar con nosotros o hacer deporte. Sigue montando en bici y la verdad es que tiene una vida muy activa y no echa de menos estar sobre las tablas.

–Tiene que ser muy emotivo para usted participar en un espectáculo en su honra, ¿no?

–Es maravilloso. Subirse a un escenario, cantar sus canciones que todo el mundo sabe y canta contigo, y ver todo el cariño que le sigue teniendo toda la gente y, por supuesto en su tierra, es precioso.

–¿No le da pudor interpretar canciones que todos asociamos a la figura de Juan Pardo?

–Claro. Siempre al principio es como: ¡Madre mía, qué responsabilidad! Cuando lo estuve preparándolo no con mi padre porque lo hicimos mi marido Fernando y yo, él estuvo con nosotros. Juan Pardo me aconsejó, con todo el cariño y todo el respeto, hacer sus temas míos y no intentar imitarlo. Es decir, ser una artista haciendo un tributo a otro artista de su categoría. Eso me impulsó mucho. De todas formas, hay respeto porque el jefe es el jefe (risas). Yo creo que cuando las cosas se hacen de corazón salen bonitas.

–¿Hubo que hacer muchos descartes para conformar el repertorio de este homenaje a Juan Pardo?

–Sin duda. En cada concierto que hacemos siempre terminas y el público te pide tal y tal canción. Realmente, es imposible meterlas todas en una actuación porque la producción de mi padre es inmensa. Siempre que me pasa eso le comento a la gente que si sigo cantando nos quedamos hasta tres días sobre el escenario. Date cuenta de que no sólo las suyas son impresionantes, sino las que también compuso para Rocío Jurado, Camilo Sesto y tanta gente importante.

–Al final, ¿con cuántas se han quedado para el espectáculo?

–Serán como unas 17 o 20 canciones. Es como una horita y media de actuación. Están todas las que son y son todas las que están. También tengo que decir que estamos haciendo aparte de un homenaje a la figura de mi padre, eligiendo un poco la parte más gallega de su producción, hacemos algunos de los poemas que él musicalizó de Eduardo Pondal o Cabanillas. Hemos querido elegir esas piezas tan especiales cantadas en lengua gallega, ya que estamos en la tierra, porque nos gusta recordar que mi padre siempre defendió su galleguidad y su amor por esta tierra.

–¿Ha sido para usted difícil tener que cargar con la etiqueta de ser siempre la hija de Juan Pardo?

–Siempre habrá gente que puede pensar que por haber sido la hija de Juan Pardo hago lo que hago y estoy ahí. No pasa nada porque como te dije antes, cuando haces las cosas de corazón al final se nota. Yo he hecho mi camino propio con todo el respeto del mundo. Me imagino que habrá momentos que sí y otros que no, pero eso no me importa en absoluto. Yo sigo caminando y siendo yo misma.

–¿Cuándo decidió convertirse en profesional de la música?

–Sinceramente, desde muy pequeña. Siempre me gustaba actuar y cantar. Lo tenía muy claro desde una temprana edad. Lo que pasa es que trabajé en otras cosas y tal hasta que me dije que era adulta y reconocí que seguía enamorada de la música. A partir de los 30 me dediqué cien por cien a la música pero toda la vida he estado estudiando para prepararme. Además, en todo momento he tenido la gran suerte de estar rodeada de música.

–¿Se considera una privilegiada por criarse en ese ambiente?

–Totalmente. No sabes la suerte que fue el poder vivir no sólo con el gran Juan Pardo, sino haber podido conocer a todos sus amigos, que eran artistas creativos y la verdad es que tengo que reconocer que he tenido una gran suerte porque además fue durante una etapa inolvidable en la vida de toda persona.