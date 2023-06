O artista forcaricense Sen Senra súmase ao cartaz de Noites do Porto. A actuación que terá lugar no peirao de Batería no porto de A Coruña o 23 de setembro será o único concerto que ofreza en Galicia para presentar o seu novo dixo “PO2054AZ Vol.I”. As entradas saen á venta mañá e poden mercarse en www.ataquilla.com e www.ticketmaster.es. Sen Senra é un dos primeiros nomes confirmados para este novo clico de concertos.