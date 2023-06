Pasar revista ás pancartas do Correlingua é unha delicia e –tamén– unha ledicia, polo menos para os que gustan de xogar coas palabras. En cada edición a cativada sorprende nalgún dos seus carteis, ben pola súa orixinalidade ou ben pola profundidade do escrito, ámbalas dúas cousas ao servizo dun obxectivo común: sacar a lingua a pasear, visibilizar nas rúas, a través dos máis pequenos, a importancia de que a sociedade preserve e ensalce un legado cultural de infindo valor, que só se protexe cando se usa, sen medo nin posibilidade de estragalo. Todo o contrario.

Entre os carteis dos colexios que onte gozaron de pasear co galego pola Estrada había algúns nos que o colorido combinaba á perfección cun contido enchido de significado, que obrigaba a ler dúas veces para afondar na reflexión. Doa sangue, salva vidas. Doa órganos, salva vidas. Doa galego, salva lingua, dicía un deles. O Losada falando e alingua voando; Fálame sempre en galego ou Cuntis bota a lingua fóra polo galego son só algúns dos moitos lemas escollidos polos 11 centros educativos que desta volta secundaron a convocatoria, organizada pola CIG-Ensino.

Esta festa da lingua tivo no caso estradense como protagonistas aos alumnos dos colexios Pérez Viondi, Figueiroa, O Foxo, Manuel Villar Paramá, Cabada Vázquez, Oca, IES Nº1, IES Antón Losada Diéguez, CPI Aurelio Marcelino de Cuntis, o CRA de Caldas de Reis e IES Chano Piñeiro de Forcarei.

Todos eles reuníronse ás 11.00 horas na Praza da Constitución para, seguidamente, extender esta festa polas rúas. As diferentes marchas organizadas, en función das idades dos participantes, remataron de novo ao pé do consistorio estradense para gozar da actuación de Mekánika Rólling Band. Ao remate do concerto entregáronse diplomas de participación e agasallos á rapazada. De novo, o Correlingua da Estrada contou coa participación de Isabel Risco e puxo o broche cunha solta de globos que, como os desexos dos cativos na defensa do idioma, voaron para espallarse por todas partes.

Os asistentes recibiron un pano de viva cor laranxa co lema escollido para a edición deste ano: Na casa, na escola bota a lingua fóra.E iso foi o que fixeron todos eles, sacar o galego das aulas para que a pé de rúa todo o mundo poda compartir a certeza de que doar sangue axuda a salvar vidas, igual que doar galego salva a nosa lingua.