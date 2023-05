La Xunta ha publicado la autorización administrativa de construcción de diversas obras en cuatro parques eólicos que afectan a las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes. En concreto, una de ellas es la del parque eólico Serra do Farelo, en Agolada y Antas de Ulla, impulsado por AV Serra do Farelo, con 18 megavatios. También está entre varias provincias el parque Serra do Faro ampliación II, en Rodeiro, Dozón, San Cristovo de Cea y Piñor, desarrollado por Pena da Costa Eólica, con 13,5 megavatios. En Ourense está el proyecto Marcofán, en Beariz, Boborás y O Irixo, propuesto por Marcofán Eólica, con 13,5 megavatios. Y, por último, también aparece el parque eólico Monte Festeiros, en Forcarei y Silleda, de AV Montes Festeiros, con 48 megavatios. Estas resoluciones todavía no son firmes en la vía administrativa, pues contra ellas cabe recurso de alzada en el plazo de un mes. Los permisos administrativos autonómicos abarcan un total de siete parques eólicos distintos de toda Galicia, que corresponden a 17 ayuntamientos repartidos por las cuatro provincias.