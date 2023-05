Como las venganzas, los pactos también se sirven fríos. Por eso, los candidatos que necesitan el apoyo o la no oposición de otras fuerzas políticas para ser investidos como alcaldes no se han prisa por iniciar contactos. Tanto los socialistas Manuel Cuiña (Silleda) y José Luis Camiñas (Rodeiro) como el independiente Luis Taboada (Vila de Cruces) anuncian conversaciones para “los próximos días”, en este último caso con dos interlocutores.

En Silleda, el PSOE es consciente de que tendrá que entenderse con el BNG, sea mediante un pacto de gobierno, sea con acuerdos puntuales. Pero “de momento, no ha habido contactos”, aseguraban ayer fuentes socialistas, que dan por hecho que las conversaciones empezarán “en los próximos días”. La nacionalista Erea Rey corroboraba la ausencia de contactos, por ahora.

En las jornadas venideras darán comienzo también las negociaciones entre PSOE y Unidade por Rodeiro. “Somos progresistas. No nos vamos a coaligar con el PP”, deja claro Alberte Lamazares, aunque entiende que podría recibir también la llamada de los populares.

Cati Somoza, sin opciones

En Rodeiro, el PP fue el partido más votado, pero su candidata, Cati Somoza, no ve ninguna opción de gobernar. “De hecho, ya me coloqué en la oposición desde el minuto cero”, declara. Si bien no tiene “ningún problema en conversar con cualquier grupo político”, tiene claro que el objetivo de sus dos rivales era “desbancar al PP del gobierno, y en ese punto estamos”. “Era consciente de donde partíamos a dos meses de las elecciones y de lo difícil que estaba revalidar la mayoría absoluta –confiesa–. Nadie me creerá, pero estoy muy orgullosa de lo alcanzado y súper contenta con el equipo formado. Ahora toca hacer política desde la oposición y siempre de la mano de los vecinos”.